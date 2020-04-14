{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Италии впервые за месяц зафиксировано менее 3 тыс. заражений коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 162 488

РИМ, 14 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии впервые с 13 марта опустилось ниже 3 тыс. за сутки. Согласно распространенным во вторник данным Департамента гражданской защиты страны, суточный прирост составил 2 972 случая, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 162 488.

В понедельник сообщалось о 159 516 случаях инфицирования. При этом число летальных исходов за минувшие сутки снова превысило 600 - 602. Общее число жертв эпидемии в Италии превысило 21 тыс. человек.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в лабораториях в течение 10 дней
После снятия карантинных мероприятий система будет доступна и для частных лабораторий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС