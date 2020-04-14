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Минпросвещения выясняет информацию о школьниках, заблокированных в США

В министерстве отметили, что программы школьных обменов с США свернуты уже несколько лет в связи с негативными прецедентами

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ выясняет информацию о школьниках, заблокированных в США, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Минпросвещения крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для получения полной информации и проработки необходимых механизмов поддержки и защиты учащихся", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что программы школьных обменов с США свернуты уже несколько лет в связи с негативными прецедентами. "Региональные органы управления образованием не информировали министерство о подобных поездках в Штаты, такие сигналы не поступали и от школ. Кто эти школьники, из каких регионов и были ли это частные инициативы родителей учащихся - в настоящее время вся информация выясняется", - добавили в пресс-службе.

Как сообщается в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, несколько десятков российских школьников попало в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. По ее словам, об этом посольству РФ в Вашингтоне сообщили в Государственном департаменте США, но не привели подробностей. В то же время сообщается, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника, добавила Захарова.

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