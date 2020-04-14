Прокурор Москвы предупредил компании такси о необходимости проверять пропуска у пассажиров

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Прокурор Москвы Денис Попов предупредил руководителей трех крупных столичных таксокомпаний о недопустимости перевозки заказавших такси пассажиров без проверки пропуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

С 15 апреля гражданам для поездок по городу на личном, служебном или общественном транспорте, включая такси, необходимо иметь цифровой пропуск. При этом поездки на легковым такси допускаются при наличии у пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по соответствующему маршруту.

"В этой связи прокурор города Москвы Денис Попов направил руководителям трех крупных столичных таксомоторных компаний предостережения о недопустимости нарушения законодательства, должностные лица предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей", - сообщили в прокуратуре города.

В прокуратуре напомнили, что после введения мэром Москвы режима повышенной организации и предприятия города обязаны принимать все возможные меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, несоблюдение дополнительных мер и ограничений по предупреждению распространения вирусной инфекции может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе, считают в надзорном ведомстве.