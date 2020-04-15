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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу должно быть доступно для всех

Это поможет людям не бояться за здоровье своих близких при общении, считает главврач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Возможность для всех желающих сдать тест на наличие антител к коронавирусу поможет людям не бояться за здоровье своих близких при общении, особенно тех, кто находится в группе риска по инфекции. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила ранее, что в Москве запускается тестирование на выявление антител к новому коронавирусу. В первую очередь оно будет предназначено для медицинских работников, чтобы понимать, насколько они защищены от вируса.

"Тест-система на антитела, которая сейчас тестируется, выявляет наличие уже иммунитета к перенесенной инфекции и активность процесса, если идет скрытый путь течения. Такую тест-систему однозначно следует в дальнейшем сделать доступной для всех. Если по поводу всеобщей доступности ПЦР-диагностики (проведение исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции - прим. ТАСС) я не уверен, потому люди приходят и больные, и здоровые, то выявить наличие у себя иммунитета к такой инфекции, возможно перенесенной в скрытой форме, и понимать, что ты можешь общаться со своими родственниками и не принести к ним инфекцию - это здорово", - сказал эксперт ТАСС в среду.

Тимаков также пояснил, что создать систему для экспресс-тестов на антитела пока нельзя, потому что для анализа требуется забор крови и специальная лаборатория с оборудованием. "Тест-система покажет длительность иммунитета и его напряженность только на момент проведения анализа, а как будет вести себя организм и будет ли он сохранять этот иммунитет через полгода, через год, пока будет тяжело анализировать", - добавил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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