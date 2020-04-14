Аннулирование пропусков и освящение куличей дома. Главное о коронавирусе за 14 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 21 102 случая заражения, из них новых — 2774. За сутки умерли 22 человека, за весь период — 170.
- Коронавирус нового типа может передаваться от человека к человеку в радиусе четырех метров, сообщил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
- В РПЦ рассказали, что совершить благословение куличей в условиях пандемии можно дома. Для этого перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи.
- Генпрокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на информацию о завышении цен на социально значимые товары (муку, гречку, сахар и т.д.).
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавируса требуются экстраординарные меры. По его словам, пик в России еще не пройден.
- В больнице в Коммунарке умер физик Данила Тлисов — участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук. Сообщается, что у него был коронавирус.
Москва
- Всего зафиксировано 13 002 случая заражения, из них новых — 1489.
- Жители Москвы за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков, но по результатам первичных проверок около 900 тыс. из них аннулируют. Что такое цифровой пропуск и как его получить, читайте здесь.
- С 15 апреля на въездах в Москву у всех водителей будут проверять наличие пропуска.
- Такси в Москве не будут возить пассажиров по маршрутам, не заявленным в пропуске. Водители такси, которые не будут проверять у пассажиров цифровые пропуска, будут отключены от агрегаторов.
Мир
- Всего выявлено 1 930 027 случаев заражения, умерли 120 873 человека (6,26%).
- В Италии впервые за месяц зафиксировано менее 3 тыс. заражений за сутки
- В Италии частично открыли детские, книжные и парфюмерные магазины. Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая. В Великобритании, по данным The Times, карантин будет продлен по меньшей мере до 7 мая.
- В Великобритании треть сдавших тесты медиков заражены коронавирусом.
- ЕС выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с пандемией и ее последствиями.