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Пандемия коронавируса нового типа

Аннулирование пропусков и освящение куличей дома. Главное о коронавирусе за 14 апреля

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 21 102 случая заражения, из них новых — 2774. За сутки умерли 22 человека, за весь период — 170. 
  • Коронавирус нового типа может передаваться от человека к человеку в радиусе четырех метров, сообщил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
  • В РПЦ рассказали, что совершить благословение куличей в условиях пандемии можно дома. Для этого перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи. 
  • Генпрокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на информацию о завышении цен на социально значимые товары (муку, гречку, сахар и т.д.).
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавируса требуются экстраординарные меры. По его словам, пик в России еще не пройден.
  • В больнице в Коммунарке умер физик Данила Тлисов — участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук. Сообщается, что у него был коронавирус.  

Москва

  • Всего зафиксировано 13 002 случая заражения, из них новых — 1489.
  • Жители Москвы за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков, но по результатам первичных проверок около 900 тыс. из них аннулируют. Что такое цифровой пропуск и как его получить, читайте здесь.
  • С 15 апреля на въездах в Москву у всех водителей будут проверять наличие пропуска.
  • Такси в Москве не будут возить пассажиров по маршрутам, не заявленным в пропуске. Водители такси, которые не будут проверять у пассажиров цифровые пропуска, будут отключены от агрегаторов. 

Мир

  • Всего выявлено 1 930 027 случаев заражения, умерли 120 873 человека (6,26%).
  • В Италии впервые за месяц зафиксировано менее 3 тыс. заражений за сутки
  • В Италии частично открыли детские, книжные и парфюмерные магазины. Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая. В Великобритании, по данным The Times, карантин будет продлен по меньшей мере до 7 мая.  
  • В Великобритании треть сдавших тесты медиков заражены коронавирусом.
  • ЕС выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с пандемией и ее последствиями.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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В Коми запустят систему пропусков на передвижение
Республика входит в число регионов, где больше всего зараженных на 100 тыс. населения
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