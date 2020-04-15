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Пандемия коронавируса нового типа

Американка, первая испытавшая вакцину от коронавируса, сравнила ее с прививкой от гриппа

Под наблюдением врачей она будет находиться до весны 2021 года

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Американка Дженнифер Халлер, которой первой была сделана инъекция экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа, сравнила ее с обычной прививкой от гриппа. Об этом она рассказала в интервью британской газете The Daily Telegraph.

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"В первый день у меня слегка поднялась температура. На второй день болела рука, однако после все было в порядке. Это было похоже на обычную прививку от гриппа", - рассказала 44-летняя волонтерка, проживающая в Сиэтле (штат Вашингтон). По ее словам, в ближайшие дни ей должны ввести вторую дозу вакцины. Под наблюдением врачей она будет находиться до весны 2021 года.

"Рано или поздно вакцина будет создана, и я буду гордиться тем, что принимала в этом участие", - заявила Халлер.

16 марта в Сиэтле начались клинические испытания первой экспериментальной вакцины от нового коронавируса. Она была разработана Национальными институтами здравоохранения США и биотехнологической компанией Moderna. Вакцина, которая тестируется на 45 добровольцах, может быть рекомендована для широкого применения уже в течение ближайших 12-18 месяцев.

За время пандемии коронавируса в мире были инфицированы более 1,9 млн человек, около 120 тыс. из них скончались.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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