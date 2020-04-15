Вузы ЮФО проводят онлайн-тренировки и консультации психологов, работая дистанционно

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Вузы Южного федерального округа, которые из-за ситуации с коронавирусом перевели студентов на дистанционное обучение, а сотрудников на удаленный формат работы, начали оказывать помощь медикам с приемом пациентов, запускают онлайн-тренировки для поддержания физической формы, дистанционно проводят психологические консультации, научные конференции и организуют благотворительные акции для студентов. Статистика заражений В Краснодарском крае подтверждены 239 случаев инфицирования, 104 - в Ростовской области, 60 - в Калмыкии, 59 - в Адыгее, по 47 - в Волгоградской и Астраханской областях, 34 - в Крыму, восемь - в Севастополе. Всего в округе на сегодня 598 случаев коронавируса, выздоровели 96 человек, умерли 10 пациентов с коронавирусом.

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В Адыгее в ночь на среду умер пациент с подозрением на коронавирус из Тахтамукайского района. "Около двух недель у него держалась температура выше 39 градусов, но он оставался дома. Вчера ему вызвали скорую помощь, по пути произошла остановка сердца, а в приемном отделении больницы констатировали смерть. Еще раз отмечу, что болезнь хорошо лечится на ранних стадиях, нельзя ее запускать", - сказал на заседании оперштаба в среду министр здравоохранения региона Рустем Меретуков. Усиление мер безопасности Власти Адыгеи ввели обязательную 14-дневную самоизоляцию для лиц, прибывающих в аэропорт Краснодара из Москвы и Санкт-Петербурга для пребывания в республике. Невыполнение требований влечет административную ответственность. В Адыгее нет аэропорта, и прибывших из мегаполисов в аэропорт Краснодара будут встречать и доставлять на спецтранспорте в Адыгею. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что по инициативе председателя областного комитета здравоохранения Анатолия Себелева создается клинический совет Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Это группа руководителей лечебных учреждений, в том числе инфекционного профиля, а также ведущих многопрофильных медицинских учреждений области, у которых уже есть большой опыт - кто-то уже работает с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, кто-то только начинает эту работу", - уточнил Бочаров. Кроме того, решено из-за возможного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом увеличить число инфекционных госпиталей в полтора раза - с 9 до 14. Медицинская помощь от вузов Поддержку медучреждениям регионов ЮФО оказывают университеты. Так, клиника Ростовского государственного медицинского университета продолжает оказывать неотложную помощь жителям Ростовской области, принимает больных с инсультами, инфарктами, беременных с сахарным диабетом, недоношенных детей.

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Для пациентов с коронавирусом заготавливают новые койки. Как сообщили в медвузе, в пользование горбольнице №1, где развернут госпиталь для пациентов с коронавирусом, переданы койки офтальмологического отделения, которое территориально находится в данном учреждении, а также аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы. 2,5 тыс. сотрудников и студентов работают в лечебно-профилактических учреждениях Ростовской области в качестве волонтеров. В Симферополе к работе в Симферопольской клинической больницы (сейчас перепрофилирована для госпитализации больных с пневмонией неизвестного генеза) приступили 18 студентов и три преподавателя медицинской академии Крымского федерального университета. "Наши студенты и преподаватели работают не только в Симферополе, но и в поликлиниках по месту жительства. В больницах и поликлиниках сейчас катастрофическая нехватка кадров, из-за контакта с больными многие врачи уходят на карантин, а бумажной работы очень много", - приводит пресс-служба КФУ слова директора медицинской академии Евгения Крутикова. Всего в медицинских учреждениях полуострова сейчас работает 160 волонтеров медакадемии. Студенты шестого курса помогают врачам поликлиники на приеме пациентов, в регистратуре, отвечают на звонки в кол-центре, по телефону контролируют присутствие в квартирах лиц, находящихся на самоизоляции. Кроме того, студенты получают бесплатные рецепты для льготных категорий и либо передают эти рецепты пациентам, либо, если пациент находится в группе риска и не должен выходить из дома, приносят лекарства на дом. Помощь консультациями Многие вузы создают телефонные и онлайн-сервисы для оказания помощи жителям регионов. Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) запустил на своем сайте виртуального помощника-информатора на базе искусственного интеллекта, который рассказывает студентам и преподавателям о новом коронавирусе и мерах по предотвращению его распространения.

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