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Пандемия коронавируса нового типа

Вузы ЮФО проводят онлайн-тренировки и консультации психологов, работая дистанционно

Они также организуют благотворительные акции для студентов

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Вузы Южного федерального округа, которые из-за ситуации с коронавирусом перевели студентов на дистанционное обучение, а сотрудников на удаленный формат работы, начали оказывать помощь медикам с приемом пациентов, запускают онлайн-тренировки для поддержания физической формы, дистанционно проводят психологические консультации, научные конференции и организуют благотворительные акции для студентов.

Статистика заражений

В Краснодарском крае подтверждены 239 случаев инфицирования, 104 - в Ростовской области, 60 - в Калмыкии, 59 - в Адыгее, по 47 - в Волгоградской и Астраханской областях, 34 - в Крыму, восемь - в Севастополе. Всего в округе на сегодня 598 случаев коронавируса, выздоровели 96 человек, умерли 10 пациентов с коронавирусом.

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В Адыгее в ночь на среду умер пациент с подозрением на коронавирус из Тахтамукайского района. "Около двух недель у него держалась температура выше 39 градусов, но он оставался дома. Вчера ему вызвали скорую помощь, по пути произошла остановка сердца, а в приемном отделении больницы констатировали смерть. Еще раз отмечу, что болезнь хорошо лечится на ранних стадиях, нельзя ее запускать", - сказал на заседании оперштаба в среду министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.

Усиление мер безопасности

Власти Адыгеи ввели обязательную 14-дневную самоизоляцию для лиц, прибывающих в аэропорт Краснодара из Москвы и Санкт-Петербурга для пребывания в республике. Невыполнение требований влечет административную ответственность. В Адыгее нет аэропорта, и прибывших из мегаполисов в аэропорт Краснодара будут встречать и доставлять на спецтранспорте в Адыгею.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что по инициативе председателя областного комитета здравоохранения Анатолия Себелева создается клинический совет Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Это группа руководителей лечебных учреждений, в том числе инфекционного профиля, а также ведущих многопрофильных медицинских учреждений области, у которых уже есть большой опыт - кто-то уже работает с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, кто-то только начинает эту работу", - уточнил Бочаров.

Кроме того, решено из-за возможного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом увеличить число инфекционных госпиталей в полтора раза - с 9 до 14.

Медицинская помощь от вузов

Поддержку медучреждениям регионов ЮФО оказывают университеты. Так, клиника Ростовского государственного медицинского университета продолжает оказывать неотложную помощь жителям Ростовской области, принимает больных с инсультами, инфарктами, беременных с сахарным диабетом, недоношенных детей.

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Для пациентов с коронавирусом заготавливают новые койки. Как сообщили в медвузе, в пользование горбольнице №1, где развернут госпиталь для пациентов с коронавирусом, переданы койки офтальмологического отделения, которое территориально находится в данном учреждении, а также аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы. 2,5 тыс. сотрудников и студентов работают в лечебно-профилактических учреждениях Ростовской области в качестве волонтеров.

В Симферополе к работе в Симферопольской клинической больницы (сейчас перепрофилирована для госпитализации больных с пневмонией неизвестного генеза) приступили 18 студентов и три преподавателя медицинской академии Крымского федерального университета.

"Наши студенты и преподаватели работают не только в Симферополе, но и в поликлиниках по месту жительства. В больницах и поликлиниках сейчас катастрофическая нехватка кадров, из-за контакта с больными многие врачи уходят на карантин, а бумажной работы очень много", - приводит пресс-служба КФУ слова директора медицинской академии Евгения Крутикова.

Всего в медицинских учреждениях полуострова сейчас работает 160 волонтеров медакадемии. Студенты шестого курса помогают врачам поликлиники на приеме пациентов, в регистратуре, отвечают на звонки в кол-центре, по телефону контролируют присутствие в квартирах лиц, находящихся на самоизоляции. Кроме того, студенты получают бесплатные рецепты для льготных категорий и либо передают эти рецепты пациентам, либо, если пациент находится в группе риска и не должен выходить из дома, приносят лекарства на дом.

Помощь консультациями

Многие вузы создают телефонные и онлайн-сервисы для оказания помощи жителям регионов. Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) запустил на своем сайте виртуального помощника-информатора на базе искусственного интеллекта, который рассказывает студентам и преподавателям о новом коронавирусе и мерах по предотвращению его распространения.

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Виртуальный помощник общается с пользователями в формате письменного диалога. Он может учиться на собственном опыте благодаря использованию машинного обучения, нейронных сетей и справочных баз данных, находящихся в публичном облаке IBM. "В дальнейшем ЮФУ планирует расширить тематику вопросов за счет включения ответов правительства Ростовской области о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции и представить этот сервис на его веб-ресурсах", - отметила ректор университета Инна Шевченко.

Севастопольский госуниверситет открыл волонтерский центр психологической помощи, где дистанционные консультации оказывают около 30 практикующих психологов, преподавателей вуза и студентов старших курсов. В пресс-службе СевГУ отметили, что "чаще всего людей интересует, как справиться со стрессом, уберечь от паники близких, чем занять себя дома, как обратиться на горячие линии".

"Студенты оказывают только информационную поддержку, а дипломированные специалисты оказывают психологическую консультативную помощь дистанционно по телефону, Skype или WhatsApp. После отмены карантина мы планируем организовать сообщество, где студенты будут оказывать психологическую поддержку населению", - цитирует пресс-служба вуза доцента кафедры "Психология", врача-психотерапевта Светлану Смирнову.

Кроме того, СевГУ запускает бесплатные онлайн-курсы, чтобы помочь школьникам подготовиться к единому государственному экзамену. "Ведущие преподаватели университета, которые являются экспертами ЕГЭ, подробно разъяснят темы, правила, алгоритмы решения задач, вызывающих наибольшие затруднения у ребят на экзамене. Курсы бесплатны и открыты для всех желающих в видеоформате. В рамках курсов можно будет задать уточняющие вопросы", - сообщили в пресс-службе вуза.

Студенческая жизнь продолжается

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, жизнь в вузах не останавливается. Студенты и преподаватели по-прежнему учатся и ведут научные исследования, хоть и дистанционно; готовят мероприятия, которые проведут в университетах после снятия режимов самоизоляции; запускают новые акции - пока в онлайн-формате.

Российский международный олимпийский университет, который ориентирован на подготовку специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения, со среды запустил серию онлайн-тренировок. Как уточнили в пресс-службе, программа адаптирована специально для режима самоизоляции: упражнения для улучшения физической формы, повышения иммунитета, снятия стресса и депрессивных состояний, повышения продуктивности и мотивации.

В Крымском федеральном университете готовятся к проведению 92-й Международной конференции студентов-медиков, в этом году она впервые пройдет в режиме онлайн. К участию в дистанционной конференции принято 109 видеозаписей с устными докладами и 57 постеров к стендовым докладам. "Почти во всех медицинских вузах России весенние конференции перенесены или отменены, но в КФУ решили не нарушать многолетние традиции", - отметили в вузе.

Среди недостатков заочного формата участники и члены жюри выделяют невозможность дискуссии с докладчиками - в прошлые годы это было одним из шести критериев оценивания и позволяло молодежи обсудить свои работы с профессорами и доцентами. Однако участники нашли и позитивный момент: теперь можно послушать любые доклады, которые захочется, а не выбирать из полутора десятков одновременно идущих секций.

Поддержка студентов

Также вузы объявили о мерах поддержки студентов, оказавшихся в сложной ситуации в период пандемии. Адыгейский государственный университет собрал деньги для помощи студентам вуза, которые не смогли выехать к себе домой, большинство из них (1,7 тыс. человек) - иностранцы. Для молодых людей сформировали продуктовые наборы, куда вошли крупы, макароны, сахар, чай, сладости, подсолнечное масло, разные овощи.

"Для нашего университета благотворительные мероприятия не в новинку. Хотя такую масштабную акцию помощи студентам мы действительно проводим впервые", - сказала председатель первичной профсоюзной организации работников АГУ Фатима Апиш.

В Астраханской области два высших учебных заведения снизили на время карантина стоимость проживания в общежитиях в два раза.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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