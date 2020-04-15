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Автопроверку пропусков на транспорте Москвы обеспечат по "Тройке", "Стрелке" и соцкарте

Власти Москвы планируют вводить систему поэтапно
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту. Об этом сообщается в среду в телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

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В среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро.

"Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через "Тройку" (которых выдано уже 35 млн), "Стрелку" или социальную карту. <...> Вводить систему будем поэтапно. Завтра мы выложим подробную инструкцию, как действовать", - говорится в публикации.

Там уточняется, что проверку пропусков переведут в автоматический режим, чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, исключить личный фактор, а также усилить контроль за наличием пропусков.

"Уже сейчас и до ввода автоматической системы проверки в метро и всех других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры ГКУ "Организатор перевозок", в соответствии с распоряжением правительства Москвы номер 222 от 14 апреля 2020 года. Эти проверки выборочные, но они будут", - сообщает пресс-служба департамента.

Также в пресс-службе подчеркнули, что особое внимание будет уделяться тем, кто нарушает карантин. К таким нарушителям будут применяться "самые строгие меры воздействия сотрудниками полиции". С 15 апреля наличие цифровых пропусков для поездок на любом виде транспорта в Москве стало обязательным. 

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