Боткинская больница в Петербурге продолжает прием тяжелобольных с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Клиническая инфекционная больница им. C. П. Боткина в Санкт-Петербурге по-прежнему принимает пациентов в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции или подозрением на него, сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Ранее региональные и федеральные СМИ сообщили, что петербургская Боткинская больница приостановила прием.

"Информация о том, что Клиническая инфекционная больница им. C. П. Боткина прекратила прием больных, не соответствует действительности. В стационар, предназначенный для заразившихся коронавирусной инфекцией, направляют самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее, а также больных определенных категорий, в числе которых беременные. Пациентов будут принимать другие больницы, которые перепрофилируются под прием [зараженных] коронавирусом", - говорится в сообщении.

В комитете добавили, что в городе расширился список медучреждений, которые принимают пациентов с этой инфекцией и подозрением на него. До последнего времени заразившихся принимали в Боткинской больнице, в Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова, в Госпитале для ветеранов войн и в Городской многопрофильной больнице №2. Теперь в список этих учреждений добавились городская больница №40 Курортного района и городская больница №20.

"Больных с пневмониями с 15 апреля начали госпитализировать в открытую после снятия карантина Введенскую больницу, этим объясняется большое скопление карет скорой помощи у учреждения. Заключительную дезинфекцию проходят Александровская больница и больница святого великомученика Георгия. В ближайшее время они тоже начнут прием больных с новой коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе.

Санкт-Петербург входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Всего Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 929 человек. Из них выздоровели 170. Пятеро пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию умерли.