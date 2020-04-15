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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявили почти у 700 человек на борту авианосца "Шарль де Голль"

Тестирование прошли 1 767 членов экипажа

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Почти 700 членов экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" заразились коронавирусом. Об этом сообщили в среду в Министерстве вооруженных сил Франции.

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"По состоянию на вечер 14 апреля тестирование прошли 1 767 членов экипажа. У 668 человек тесты дали положительный результат", - говорится в коммюнике. В нем подчеркивается, что "31 человек в настоящее время помещен в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один из них находится в отделении реанимации".

Авианосец "Шарль де Голль" прибыл в порт города Тулон (Средиземное море) 12 апреля из-за того, что у многих моряков на его борту появились симптомы коронавируса. По прибытии в Тулон весь экипаж единственного французского авианосца (более 2 тыс. человек), как сообщило министерство вооруженных сил страны, помещен в 14-дневный карантин.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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