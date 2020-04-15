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Пандемия коронавируса нового типа

В РПЦ заявили, что благословение куличей дома уместно в условиях пандемии коронавируса

При этом епископ Зеленоградский Савва отметил, что оно не может полностью заменить освящение в храме
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Благословение пасхальной трапезы дома, с точки зрения православного богословия, не может заменить освящения пасх, куличей и яиц в храме, однако в условиях пандемии коронавируса это уместно, сказал в среду ТАСС заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

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Практика продажи заранее освященных куличей к Пасхе, по мнению епископа, неправильна "хоть в условиях эпидемии, хоть в обычных условиях". В то же время верующие молятся перед трапезой и благословляют еду, осеняя ее крестным знамением, что уместно будет сделать и на Пасху особым, предложенным церковью, образом.

"К сожалению, в этом году православные христиане лишены многого. В первую очередь, Евхаристии, Причащения, но также большого числа дорогих нам служб и обрядов. <...> Никакое домашнее действо не может полноценно заменить молитву в храме при участии священнослужителей и других верующих. В нынешних условиях мы совершаем то, что можем", - сказал ТАСС епископ Савва.

Ранее Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции опубликовала в своем телеграм-канале информацию о том, что благословение куличей и пасх в условиях распространения коронавируса можно будет совершить в домашних условиях, трижды пропев тропарь Пасхи.

Председатель Синодельного отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в интервью ТАСС заявил, что, в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных регионах РФ, там, где это возможно, люди будут выстраиваться с куличами на улице на расстоянии полутора метров один от другого, а священник будет проходить по рядам и освящать трапезу. По его словам, в тех случаях, когда прихожане не смогут прийти в храм, чтобы освятить куличи, пасхи и яйца, они смогут самостоятельно окропить их святой водой.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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