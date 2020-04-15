Более 900 медработников, борющиеся с коронавирусом в Крыму, получат дополнительные выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Дополнительные стимулирующие выплаты от 12 до 50 тыс. рублей получат более 900 медицинских работников, которые привлечены к борьбе с новым коронавирусом, сообщил в среду на своей странице в "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

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Владимир Путин ранее в среду поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам, борющимся с коронавирусом. На совещании с членами правительства глава государства напомнил о ранее принятом решении назначить такие выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей, в зависимости от квалификации медиков.

"Более 900 медицинских работников, привлеченных к работе с больными коронавирусом в Республике Крым, будут обеспечены дополнительными стимулирующими выплатами. За счет федеральных и региональных средств врачи, работающие в стационарах, получат 50 тыс. рублей, средний медицинский персонал - 30 тыс. рублей, младший медицинский персонал и прочие - по 15 тыс. рублей. В свою очередь, врачи скорой медицинской помощи и амбулаторного звена получат дополнительную доплату в размере 35 тыс. рублей, средний медперсонал - 20 тыс., младший и прочие - 12 тыс. рублей", - написал Аксенов.

Он уточнил, что дополнительно за счет регионального бюджета будет проведена доплата работникам, помогающим пациентам в обсерваторах, и специалистам лабораторий. "Врачи - 40 тыс. рублей, средний медицинский персонал - 25 тыс. рублей, младших медицинский персонал и прочие - 12 тыс. рублей", - добавил Аксенов.

Все врачи без исключения, отметил глава Крыма, обеспечены необходимыми средствами защиты. "Более того, чиновники, ответственные за поставку данных средств, предупреждены о том, что отсутствие защиты у тех, кто сейчас работает на передовой, равняется преступлению", - сообщил Аксенов.