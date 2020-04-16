Как живут в обсерваторах во время пандемии

ТАСС, 16 апреля. Дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, пансионаты и гостиницы в российских регионах на период пандемии коронавируса временно переоборудованы в учреждения (обсерваторы) для наблюдения за пациентами, прибывшими в страну из-за рубежа, и теми, кто не может обеспечить самоизоляцию у себя дома.

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По данным Роспотребнадзора на 15 апреля, в субъектах РФ развернуто 224 обсерватора на 19 524 места, где размещен 3 921 человек. О том, кто селится в эти учреждения, и как там живут изолированные люди, рассказали ТАСС представители региональных властей и сами пациенты. Дома отдыха и пансионаты для самоизоляции В Калининградской области и в Крыму изоляторы развернули в курортных городах. В самом западном регионе страны действующий обсерватор расположился в Светлогорске (до 1947 года - Раушен), который известен как прибалтийский курорт с середины XIX века. Расположенный здесь лагерь "Паруса надежды" на 50 мест первым в области начал работу в качестве учреждения для самоизоляции. "Пока на самоизоляцию людей принимали только "Паруса Надежды" - с начала работы там побывали около 150 человек. У каждого свой номер с горячей водой, санузлом и маленькой кухней, пятиразовое питание и морской воздух. Покидать свою комнату запрещено. За здоровьем пациентов в течение 14 дней наблюдают медики", - рассказали ТАСС в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

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В Евпатории у Черного моря обсерватор на 120 человек развернули на базе "Клинического санатория для детей и детей с родителями "Здравница" в 250 метрах от побережья. Постояльцы слышат шум моря, но его не видят - с балконов открывается вид на сосны, рассказал ТАСС директор санатория Сергей Назриев. Все постояльцы изолированы в своих комнатах и не контактируют друг с другом, а при малейших признаках заражения отправляются в больницу. "У нас не лечебное заведение, люди здесь на карантине. Малейшие признаки температуры - увозятся в больницу. Мы наблюдаем, берем анализы, <…> в течение дня несколько раз замеры температуры происходят", - рассказал Назриев. В Ялте также начал работу обсерватор, в нем предусмотрено как одноместное размещение, так и двухкомнатные палаты для семей с детьми. В Адыгее в качестве обсерватора работает расположенная за Майкопом здравница "Лаго-Наки" - единственный лечебный курорт в России, специализирующийся на лечении заболеваний позвоночника. Как сообщила управляющий партнер здравницы Татьяна Мамонтова, для обсерватора отведено 113 мест. В Новосибирской области - шесть обсерваторов на базе оздоровительных учреждений. Первыми, куда попали пассажиры рейса Бангкок - Новосибирск, стали санатории "Обские зори" и "Лунный камень" на северо-западе Новосибирска. В Псковской области самоизоляцию проходят в детском санатории "Гороховое озеро", а в Санкт-Петербурге - в пансионате "Заря", где за три недели побывали более 130 человек. В Башкирии обсерватор на 84 места открыли недалеко от уфимского аэропорта на базе СПА-отеля в лесной зоне на берегу реки. В нем пока находится один человек. Кого селят в обсерватор Обсерваторы рассчитаны на людей, прибывших из-за рубежа, а также тех, кто не может обеспечить самоизоляцию самостоятельно или нарушил этот режим дома. Перед заселением постояльцы проходят необходимое обследование. Среди них жители разных регионов страны. Так, в Калининграде в период массового возвращения россиян из Европы номера предоставлялись тем, кто въезжал в Россию через границы с Польшей и Литвой, а после двухнедельного карантина отправлялся в свой регион. В Новосибирске в обсерваторах кроме жителей сибирских регионов есть москвичи и выходцы с Дальнего Востока.

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В Псковской области в "Детский санаторий "Гороховое озеро" в конце марта был помещен гражданин Китая, который на своем автомобиле путешествовал по Европе и проезжал через регион. По итогам тестов, вируса у мужчины не выявили, и после 14 дней карантина он покинул учреждение. В одном из обсерваторов в Хабаровском крае на карантине сейчас находится известная американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица, прославившейся благодаря видеохостингу YouTube, где ее видео посмотрели более 200 млн раз, сообщили ТАСС в обсервационном пункте. Под наблюдением медиков Для всех находящихся на изоляции в обсерваторах обязательны медицинские осмотры, но исключены какие-либо прогулки. "Распорядок дня включает несколько осмотров медицинскими работниками, уборку номеров, проветривание и необходимость включать рециркулятор-облучатель по определенному графику, питание и свободное время, которое проживающие могут посвятить себе. Все они находятся в номерах без возможности выходить оттуда, иначе теряется всякий смысл изоляции", - рассказали, в частности в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Учреждения стараются помогать пациентам пережить период вынужденного одиночества. Например, в Евпатории номера обсерватора обеспечили цифровым телевидением и провели в них интернет. Детям дают настольные игры, родителям - книги. В здравнице "Лаго-Наки" в Адыгее для пациентов открыли доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Людям разрешают пользоваться собственными ноутбуками и телефонами. В Петербурге для тех, кто тяжело адаптируется к условиям самоизоляции, организовали помощь психолога. Иногда изоляция вызывала у людей "эмоциональные реакции", поэтому в пансионате "Заря" появился штатный психолог для профессионального сопровождения, сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. "Чаще сложности испытывают те, кто находится в номере по одному. Когда в номер заселяются по двое или семьей, они переносят изоляцию спокойнее", - уточнили в пресс-службе.

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