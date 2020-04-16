Как живут в обсерваторах во время пандемии

ТАСС, 16 апреля. Дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, пансионаты и гостиницы в российских регионах на период пандемии коронавируса временно переоборудованы в учреждения (обсерваторы) для наблюдения за пациентами, прибывшими в страну из-за рубежа, и теми, кто не может обеспечить самоизоляцию у себя дома.
По данным Роспотребнадзора на 15 апреля, в субъектах РФ развернуто 224 обсерватора на 19 524 места, где размещен 3 921 человек.
О том, кто селится в эти учреждения, и как там живут изолированные люди, рассказали ТАСС представители региональных властей и сами пациенты.
Дома отдыха и пансионаты для самоизоляции
В Калининградской области и в Крыму изоляторы развернули в курортных городах. В самом западном регионе страны действующий обсерватор расположился в Светлогорске (до 1947 года - Раушен), который известен как прибалтийский курорт с середины XIX века. Расположенный здесь лагерь "Паруса надежды" на 50 мест первым в области начал работу в качестве учреждения для самоизоляции. "Пока на самоизоляцию людей принимали только "Паруса Надежды" - с начала работы там побывали около 150 человек. У каждого свой номер с горячей водой, санузлом и маленькой кухней, пятиразовое питание и морской воздух. Покидать свою комнату запрещено. За здоровьем пациентов в течение 14 дней наблюдают медики", - рассказали ТАСС в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
В Евпатории у Черного моря обсерватор на 120 человек развернули на базе "Клинического санатория для детей и детей с родителями "Здравница" в 250 метрах от побережья. Постояльцы слышат шум моря, но его не видят - с балконов открывается вид на сосны, рассказал ТАСС директор санатория Сергей Назриев. Все постояльцы изолированы в своих комнатах и не контактируют друг с другом, а при малейших признаках заражения отправляются в больницу. "У нас не лечебное заведение, люди здесь на карантине. Малейшие признаки температуры - увозятся в больницу. Мы наблюдаем, берем анализы, <…> в течение дня несколько раз замеры температуры происходят", - рассказал Назриев. В Ялте также начал работу обсерватор, в нем предусмотрено как одноместное размещение, так и двухкомнатные палаты для семей с детьми.
В Адыгее в качестве обсерватора работает расположенная за Майкопом здравница "Лаго-Наки" - единственный лечебный курорт в России, специализирующийся на лечении заболеваний позвоночника. Как сообщила управляющий партнер здравницы Татьяна Мамонтова, для обсерватора отведено 113 мест. В Новосибирской области - шесть обсерваторов на базе оздоровительных учреждений. Первыми, куда попали пассажиры рейса Бангкок - Новосибирск, стали санатории "Обские зори" и "Лунный камень" на северо-западе Новосибирска. В Псковской области самоизоляцию проходят в детском санатории "Гороховое озеро", а в Санкт-Петербурге - в пансионате "Заря", где за три недели побывали более 130 человек. В Башкирии обсерватор на 84 места открыли недалеко от уфимского аэропорта на базе СПА-отеля в лесной зоне на берегу реки. В нем пока находится один человек.
Кого селят в обсерватор
Обсерваторы рассчитаны на людей, прибывших из-за рубежа, а также тех, кто не может обеспечить самоизоляцию самостоятельно или нарушил этот режим дома. Перед заселением постояльцы проходят необходимое обследование. Среди них жители разных регионов страны. Так, в Калининграде в период массового возвращения россиян из Европы номера предоставлялись тем, кто въезжал в Россию через границы с Польшей и Литвой, а после двухнедельного карантина отправлялся в свой регион. В Новосибирске в обсерваторах кроме жителей сибирских регионов есть москвичи и выходцы с Дальнего Востока.
В Псковской области в "Детский санаторий "Гороховое озеро" в конце марта был помещен гражданин Китая, который на своем автомобиле путешествовал по Европе и проезжал через регион. По итогам тестов, вируса у мужчины не выявили, и после 14 дней карантина он покинул учреждение. В одном из обсерваторов в Хабаровском крае на карантине сейчас находится известная американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица, прославившейся благодаря видеохостингу YouTube, где ее видео посмотрели более 200 млн раз, сообщили ТАСС в обсервационном пункте.
Под наблюдением медиков
Для всех находящихся на изоляции в обсерваторах обязательны медицинские осмотры, но исключены какие-либо прогулки. "Распорядок дня включает несколько осмотров медицинскими работниками, уборку номеров, проветривание и необходимость включать рециркулятор-облучатель по определенному графику, питание и свободное время, которое проживающие могут посвятить себе. Все они находятся в номерах без возможности выходить оттуда, иначе теряется всякий смысл изоляции", - рассказали, в частности в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Учреждения стараются помогать пациентам пережить период вынужденного одиночества. Например, в Евпатории номера обсерватора обеспечили цифровым телевидением и провели в них интернет. Детям дают настольные игры, родителям - книги. В здравнице "Лаго-Наки" в Адыгее для пациентов открыли доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Людям разрешают пользоваться собственными ноутбуками и телефонами. В Петербурге для тех, кто тяжело адаптируется к условиям самоизоляции, организовали помощь психолога. Иногда изоляция вызывала у людей "эмоциональные реакции", поэтому в пансионате "Заря" появился штатный психолог для профессионального сопровождения, сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. "Чаще сложности испытывают те, кто находится в номере по одному. Когда в номер заселяются по двое или семьей, они переносят изоляцию спокойнее", - уточнили в пресс-службе.
Изолированные обеспечиваются бесплатным питанием в соответствие с меню, утвержденным для учреждения, где они находятся. В детском санатории "Здравница", например, повара столовой готовят завтрак, обед и ужин, полдник с чаем и печеньем, а вечером предлагают кефир и булочку. "Кухня как домашняя, разнообразно готовим, вкусно", - сказал директор санатория Сергей Назриев. В петербургском пансионате "Заря" наблюдаемых, медперсонал и охранников кормят одинаково, детям дополнительно выдают фрукты, учитывая особенности здоровья постояльцев и возможные аллергии. Многие по-доброму сравнивают такое меню с детским лагерем. В новосибирском санатории "Обские зори" - четырехразовое питание. Еду передают прямо в номер, рассказал ТАСС Кирилл Писный, который вместе с женой и двумя детьми попал в обсервацию после поездки в Таиланд и живет с семьей четырехместном номере. Единственная проблема, по его словам, это порции, одинаковые для детей и для взрослых. "Я сразу прошу дополнительную порцию, ни разу еще не отказали. Вчера нам дали суп куриный с лапшой, мы съели по две чашки, сыну он очень понравился", - поделился он.
Писный особо отметил заботу персонала. "С точки зрения персонала, хочется сказать простое человеческое "Спасибо!", он очень адекватный, радушный, но, возможно, это связано с тем, что конкретно наша семья тоже к ним расположена. Мы пониманием ту ситуацию, в которой оказались, приняли эту ситуацию и не собираемся тут ходить, плакать, кричать и говорить, что весь мир против нас", - сказал он.
Две недели под охраной
Все обсерваторы находятся под охраной, но представители учреждений отмечают, что в большинстве изолированные относятся к своему положению с пониманием. В Евпатории, например, за все время работы обсерватора не было ни одной попытки покинуть его, несмотря на близость моря, рассказал директор санатория "Здравница" Сергей Назриев. "Все же новости смотрят, понимают. Понятно, что не очень комфортно им находиться в течение 14 дней. Но мы стараемся, чтобы было тепло, уютно, хорошо", - сказал он. В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга сообщили, что за время работы пансионата "Заря" в качестве обсерватора была только одна попытка побега, но молодого человека вернули обратно сотрудники правоохранительных органов. Пациенты чаще остаются благодарны персоналу. "Часто, покидая территорию, наблюдаемые благодарили персонал за обслуживание и заботу. На днях бывшие постояльцы прислали цветы с теплыми словами", - добавил представитель ведомства.