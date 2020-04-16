{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы
Обновлено 

Кремль просит иностранных лидеров отложить визиты в Москву из-за переноса парада Победы

Приглашения на празднование 75-й годовщины Победы были направлены лидерам ряда стран Запада, а также главам государств, входящих в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и другим

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Иностранным лидерам, которые ранее получили приглашения посетить Москву на празднование Дня Победы, будет предложено отложить визиты в связи с переносом торжеств. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Подготовку к параду Победы отложили. Главное о коронавирусе за 16 апреля

"Да, это так", - сказал он в ответ на вопрос, означает ли перенос даты праздничных мероприятий, что иностранным лидерам будет предложено отложить визиты в Москву.

Ранее в четверг глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, и отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

Ранее Кремль сообщал о том, что приглашения в Москву на празднование 75-й годовщины Победы были направлены лидерам ряда стран Запада, а также главам государств, входящих в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и другим.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Губернатор: в Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Ограничения будут действовать с пятницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС