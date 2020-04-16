Кремль просит иностранных лидеров отложить визиты в Москву из-за переноса парада Победы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Иностранным лидерам, которые ранее получили приглашения посетить Москву на празднование Дня Победы, будет предложено отложить визиты в связи с переносом торжеств. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это так", - сказал он в ответ на вопрос, означает ли перенос даты праздничных мероприятий, что иностранным лидерам будет предложено отложить визиты в Москву.

Ранее в четверг глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, и отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

Ранее Кремль сообщал о том, что приглашения в Москву на празднование 75-й годовщины Победы были направлены лидерам ряда стран Запада, а также главам государств, входящих в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и другим.