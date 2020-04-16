Подготовку к параду Победы отложили. Главное о коронавирусе за 16 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 27 938 случаев заражения, из них новых — 3448. За сутки умерли 34 человека, за весь период — 232.
- Президент России Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.
- Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых, чтобы помочь гражданам и строительной отрасли. Президент советует губернаторам не замораживать стройки, но соблюдать правила безопасности.
- Коронавирус выявлен в Республике Алтай — до этого дня регион оставался последним в стране, где не было зафиксировано случаев заражения.
- Пик заболеваемости коронавирусом в стране будет зафиксирован в июне или начале июля, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
- Очаг заражения обнаружен среди курсантов военного училища в Тюменской области. В Минобороны заявили, что военнослужащие заразились от гражданских лиц при контакте вне учебного заведения.
- Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн. Большинство вузов в таком формате проведут летнюю сессию.
- Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи отложен, планируется провести его осенью.
Москва
- Всего зафиксировано 16 146 случаев заражения, из них новых — 1370.
- В столице организуют бесплатные онлайн-трансляции церемоний прощания.
- Российский фонд прямых инвестиций и "Яндекс" запускают тестирование на коронавирус на дому. На первом этапе сделать тест смогут жители Москвы в возрасте 65+. В дальнейшем расширится и охват регионов, и возраст тестируемых. Первые 10 тыс. тестов будут бесплатными.
- Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек.
Мир
- Всего выявлен 2 084 241 случай заражения, умерли 138 599 человек (6,65%).
- Телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники утверждает, что "нулевой пациент", с которого якобы началась пандемия коронавируса нового типа, работал в вирусологической лаборатории в Ухане, а вирус передался ему от летучей мыши. При этом источники Fox News указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.
- Великобритания стала шестой страной в мире, где было подтверждено более 100 тыс. случаев заражения. Другие страны в этой шестерке — Германия, Испания, Италия, США и Франция.