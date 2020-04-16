{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Подготовку к параду Победы отложили. Главное о коронавирусе за 16 апреля

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССмм
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 27 938 случаев заражения, из них новых — 3448. За сутки умерли 34 человека, за весь период — 232.  
  • Президент России Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.
  • Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых, чтобы помочь гражданам и строительной отрасли. Президент советует губернаторам не замораживать стройки, но соблюдать правила безопасности.
  • Коронавирус выявлен в Республике Алтай — до этого дня регион оставался последним в стране, где не было зафиксировано случаев заражения.
  • Пик заболеваемости коронавирусом в стране будет зафиксирован в июне или начале июля, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
  • Очаг заражения обнаружен среди курсантов военного училища в Тюменской области. В Минобороны заявили, что военнослужащие заразились от гражданских лиц при контакте вне учебного заведения.
  • Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн. Большинство вузов в таком формате проведут летнюю сессию
  • Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи отложен, планируется провести его осенью

Москва

  • Всего зафиксировано 16 146 случаев заражения, из них новых — 1370.
  • В столице организуют бесплатные онлайн-трансляции церемоний прощания.
  • Российский фонд прямых инвестиций и "Яндекс" запускают тестирование на коронавирус на дому. На первом этапе сделать тест смогут жители Москвы в возрасте 65+. В дальнейшем расширится и охват регионов, и возраст тестируемых. Первые 10 тыс. тестов будут бесплатными.
  • Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек.

Мир

  • Всего выявлен 2 084 241 случай заражения, умерли 138 599 человек (6,65%).
  • Телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники утверждает, что "нулевой пациент", с которого якобы началась пандемия коронавируса нового типа, работал в вирусологической лаборатории в Ухане, а вирус передался ему от летучей мыши. При этом источники Fox News указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.
  • Великобритания стала шестой страной в мире, где было подтверждено более 100 тыс. случаев заражения. Другие страны в этой шестерке — Германия, Испания, Италия, США и Франция.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Губернатор: в Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Ограничения будут действовать с пятницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС