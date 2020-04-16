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Пандемия коронавируса нового типа

NYT: Трамп предложил губернаторам штатов самостоятельно снимать санитарные ограничения

Ограничения могут начать снимать к 1 мая или даже в более ранние сроки

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в разговоре с губернаторами американских штатов предложил им самостоятельно в текущем месяце снимать санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times, которой удалось ознакомиться с содержанием телефонного разговора.

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По информации издания, американский лидер заявил, что губернаторы могут по собственному усмотрению начать снимать ограничения, вызванные пандемией, к 1 мая или даже в более ранние сроки. При этом Трамп якобы подчеркнул, что не намерен назначать даты, к которым главы штатов должны были бы сделать это.

"Вы будете принимать собственные решения", - приводит издание слова Трампа. "Решения остаются за вами, - подчеркнул он. - Мы намерены поддерживать вас, и мы добьемся того, что наша страна вновь откроется и будет работать. Люди хотят приступить к работе".

Ранее на текущей неделе Трамп заявлял, что губернаторы смогут отменять санитарные ограничения только с его согласия. "Я буду санкционировать [снятие ограничений] в каждом конкретном штате. Этот день скоро наступит, потому что в некоторых штатах условия значительно отличаются по сравнению с другими", - сказал он во вторник на брифинге в Белом доме. Позднее стало известно, что администрация США намерена в четверг обнародовать рекомендации для властей штатов относительно снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. До этого аналогичные меры вводились на 15 дней. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 653,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 30 998 человек. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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