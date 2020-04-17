В Петербурге более чем у 100 медицинских работников подтвердился коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинских работников в Санкт-Петербурге, сообщили в пятницу журналистам в городском комитете по здравоохранению. Таким образом, примерно каждый 15-й заразившийся коронвирусом в городе является медработником.

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"В Санкт-Петербурге более чем у 100 медицинских работников подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

По последним данным, в городе выявлены 1 507 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в Петербурге выздоровело после заражения коронавирусом 192 человека, умерли семеро.

Названия учреждений, в которых работали заразившиеся медики, в комитете по здравоохранению не уточнили.

Ранее главный врач инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев сообщал, что в реанимации учреждения находятся трое медиков с коронавирусом.

В новость внесены изменения (12:55 мск) - добавлены подробности.