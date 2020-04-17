"Аэрофлот" совершит вывозной рейс из Москвы в Лондон 18 апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Подданные Великобритании, находящиеся в России и желающие вернуться домой, могут воспользоваться рейсом "Аэрофлота" Москва - Лондон, который запланирован на 18 апреля. Об этом сообщило в пятницу британское посольство в РФ.

"Важное обновление: рейс Москва - Лондон SU-2582 доступен завтра, 18 апреля. Пожалуйста, бронируйте билеты на сайте "Аэрофлота", если вы хотите вернуться в Великобританию", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Ранее в посольстве сообщили ТАСС, что многие подданные Великобритании, находившиеся в России, успели вернуться домой до временной приостановки авиасообщения между странами из-за коронавируса. Собеседник агентства указал, что диппредставительство "продолжает оказывать консульскую помощь тем гражданам Соединенного Королевства, которые по каким-либо причинам не смогли вернуться домой".