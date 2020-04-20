День донора: как сдать кровь во время коронавируса?

Спасать жизни — призвание не только врачей, но и доноров. От них зависит, успеют ли медики провести плановую операцию или оказать экстренную помощь, если пациенту необходимо переливание крови. Но коронавирус и здесь стал помехой: из-за страха заразиться люди не хотят лишний раз выходить из дома, и больницы все чаще сообщают о нехватке доноров.
Чтобы не допустить дефицита компонентов, врачи просят людей не отказываться от донаций. Это не займет много времени, а взамен они обещают организовать проезд на такси и безопасные условия забора крови.
Если решились, ориентируйтесь на донорский светофор. Он покажет, где находится ближайший центр, в котором требуется кровь вашей группы. Рассказываем, что еще нужно знать донорам в период пандемии.
Как я могу помочь, если переболел коронавирусом?
Донорская кровь используется при лечении онкобольных, проведении сложных операций, при травмах и родовспоможении. Но сейчас появилась дополнительная потребность в донорской плазме. Ее просят сдать тех, кто уже переболел коронавирусом, антитела будут использовать для лечения инфицированных пациентов. Таких доноров в Москве поощрят специальными выплатами.
По данным московского правительства, сейчас в столице около 1500 человек, которые уже вылечились и могут помочь другим больным COVID-19. Плазмы одного донора хватит на одного-трех пациентов.
Основные требования к потенциальным донорам: возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Подробно об условиях можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9 до 19 часов).
Изменились ли требования к обычным донорам?
Медики хотят минимизировать риски распространения заболевания. От донорства временно просят отказаться тех, кто:
- имеет симптомы ОРВИ (температура, кашель, лихорадка и проч.);
- недавно переболел коронавирусом;
- живет или регулярно контактирует с инфицированными;
- вернулся из-за границы.
Сроки ограничений в учреждениях разные. Например, в Службе крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) переболевшего коронавирусом примут только спустя полгода после полного выздоровления. В Медицинском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева считают, что достаточно выждать месяц.
Если переболели члены семьи или соседи по квартире, в Службе крови ФМБА просят воздержаться от донаций три месяца после выздоровления. Минимум месяц придется подождать, если вы вернулись из-за границы.
Остальные требования к потенциальным донорам прежние: человек должен достичь возраста 18 лет и весить не менее 50 кг, а также не иметь противопоказаний к переливанию.
У меня возьмут анализ на коронавирус?
Тест на коронавирус потенциальным донорам не делают. Об этом сообщают в Службе крови ФМБА и Центре им. Дмитрия Рогачева.
Перед процедурой у вас возьмут кровь из пальца, чтобы определить ее группу, резус-фактор, kell-антиген и уровень гемоглобина.
Безопасно ли сейчас сдавать кровь?
Сдавать кровь не опаснее, чем ездить на работу или ходить в продуктовый магазин, если человек соблюдает меры предосторожности, уверяют медики. Кроме того, на станциях переливания делают все возможное, чтобы защитить доноров от коронавируса:
- интенсивнее проводят дезинфекцию помещений;
- на входе предлагают антисептик для обработки рук;
- сделали разметку для безопасной дистанции;
- медики работают в средствах защиты (маска, перчатки);
- измеряют температуру как потенциальным донорам, так и медицинским работникам.
После завершения процедуры кровь проверяют на вирусы и инфекции, которые могут передаваться от донора реципиенту (ВИЧ, гепатиты В и С). Нет никаких доказательств того, что какой-либо тип коронавируса передается при донации или переливании крови, отмечают в Центре им. Дмитрия Рогачева.
Как работают станции переливания?
Доноров принимают в обычном режиме, но просят предварительно записаться. Например, в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева нужно оставить заявку по телефону: 8 (495) 287-65-70 (доб. 5103 и 5104).
Записаться для сдачи крови в Центр им. О.К. Гаврилова можно здесь.
В больнице им. Н.И. Пирогова просят записываться заранее по телефонам: +7(495) 958-61-00 и +7(495) 633-04-05.
Как добраться до станции переливания?
Нужно оформить цифровой пропуск, если вы живете в Москве или Подмосковье. Сделать это можно по телефону или онлайн (подробная инструкция здесь). В меню выбираете категорию "Разовая поездка для посещения медицинской организации" и указываете адрес и название станции, где собираетесь сдавать кровь. Пропуск выдается сроком на один день. При себе нужно иметь паспорт, распечатку или скан пропуска или сохраненный буквенно-цифровой код.
Доехать до станции переливания можно бесплатно или с существенной скидкой на такси. Донорам предоставляют специальный промокод, например, при поездке на "Ситимобил" или "Яндекс.Такси". Коды выдают сотрудники центров крови после того, как вы запишетесь на донацию. Чтобы получить скидку, код нужно ввести в мобильном приложении службы такси.