На Юге России готовятся к Пасхе в период самоизоляции

МАЙКОП, 18 апреля. /ТАСС/. Волонтеры, общественники и бизнесмены в регионах Южного федерального округа раздают перед Пасхой куличи медикам и многодетным семьям. В рамках мер по борьбе с коронавирусом службы в храмах будут проходить на открытом воздухе, а где-то - и вовсе онлайн.

В настоящее время в Краснодарском крае подтверждены 290 случаев заражения, в Ростовской области - 168, в Адыгее - 78, в Калмыкии - 67, в Волгоградской области - 62, в Астраханской - 60, в Крыму - 40, в Севастополе - 12. С начала пандемии в ЮФО выздоровели и выписаны 149 человек, умерли 11 пациентов. Больше всего за прошедшие сутки среди регионов ЮФО новых случаев заражения выявлено в Краснодарском крае - 30.

Когда сложности объединяют

В регионах округа растет число волонтеров, которые приходят на выручку находящимся в самоизоляции пожилым, одиноким и многодетным жителям. В Сочи стартовавший по инициативе студентов Сочинского государственного университета (СГУ) проект по оказанию взаимной поддержки во время карантина "МореПомощи.рф" за неделю собрал более 350 заявок из различных регионов России. К нему подключились жители Краснодара, Москвы, Оренбурга, Калининграда, Хабаровска и Санкт-Петербурга. По информации организаторов, в ближайшее время к проекту присоединятся Ставропольский край, Пермь, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Крым.

"Идея нашего проекта в том, что одни люди готовы помогать, а другие - нуждаются в помощи, главное - помочь им найти друг друга. На нашем сайте "МореПомощи.рф" каждый желающий помочь может оставить заявку, рассказать о том, как и кому он готов помогать. Те, кому нужна помощь, может найти себе помощника или оставить заявку, которая будет размещена на сайте", - цитирует пресс-служба администрации Сочи одного из авторов проекта - резидента бизнес-инкубатора СГУ Эрики Берген.

В Крыму, где волонтеры получили почти одну тысячу заявок от пожилых жителей полуострова на доставку продуктовых наборов, приняли решение об увеличении штата. А Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, выделил 5 млн рублей на обеспечение защиты медицинского персонала и пациентов лечебных учреждений Республики Крым, города Севастополя и Краснодарского края. "Средства будут направлены на приобретение изделий медицинского назначения, а также на обновление спецоборудования для обеспечения кислородной поддержки больных с коронавирусной инфекцией", - сказали журналистам в пресс-службе банка.

Волонтерский штаб в Севастополе предложил всем горожанам спеть гимн города, записать это на видео и прислать в штаб, где потом из роликов будет смонтирован единый клип. Видео стали приходить в тот же день, когда была объявлена акция: например, в числе исполнителей - заслуженная артистка РФ Ольга Панкратова.

В Крыму, несмотря на то, что из-за коронавируса и ограничительных мер открытие крупнейшего в Европе крымского сафари-парка перенесено на начало лета, жители полуострова помогают и зверям. "На благотворительном счету сегодня несколько миллионов рублей, перечисленных людьми. Это "ручеек помощи", который очень кстати сегодня, потому что у нас счета уже "голые" - пятый месяц закрыт парк львов "Тайган", - рассказал владелец парка Олег Зубков. Он также сообщил, что в понедельник здесь родились четыре амурских тигренка, а во вторник - карликовый осленок.

Подготовка к Пасхе