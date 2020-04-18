На Юге России готовятся к Пасхе в период самоизоляции

МАЙКОП, 18 апреля. /ТАСС/. Волонтеры, общественники и бизнесмены в регионах Южного федерального округа раздают перед Пасхой куличи медикам и многодетным семьям. В рамках мер по борьбе с коронавирусом службы в храмах будут проходить на открытом воздухе, а где-то - и вовсе онлайн.
В настоящее время в Краснодарском крае подтверждены 290 случаев заражения, в Ростовской области - 168, в Адыгее - 78, в Калмыкии - 67, в Волгоградской области - 62, в Астраханской - 60, в Крыму - 40, в Севастополе - 12. С начала пандемии в ЮФО выздоровели и выписаны 149 человек, умерли 11 пациентов. Больше всего за прошедшие сутки среди регионов ЮФО новых случаев заражения выявлено в Краснодарском крае - 30.
Когда сложности объединяют
В регионах округа растет число волонтеров, которые приходят на выручку находящимся в самоизоляции пожилым, одиноким и многодетным жителям. В Сочи стартовавший по инициативе студентов Сочинского государственного университета (СГУ) проект по оказанию взаимной поддержки во время карантина "МореПомощи.рф" за неделю собрал более 350 заявок из различных регионов России. К нему подключились жители Краснодара, Москвы, Оренбурга, Калининграда, Хабаровска и Санкт-Петербурга. По информации организаторов, в ближайшее время к проекту присоединятся Ставропольский край, Пермь, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Крым.
"Идея нашего проекта в том, что одни люди готовы помогать, а другие - нуждаются в помощи, главное - помочь им найти друг друга. На нашем сайте "МореПомощи.рф" каждый желающий помочь может оставить заявку, рассказать о том, как и кому он готов помогать. Те, кому нужна помощь, может найти себе помощника или оставить заявку, которая будет размещена на сайте", - цитирует пресс-служба администрации Сочи одного из авторов проекта - резидента бизнес-инкубатора СГУ Эрики Берген.
В Крыму, где волонтеры получили почти одну тысячу заявок от пожилых жителей полуострова на доставку продуктовых наборов, приняли решение об увеличении штата. А Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, выделил 5 млн рублей на обеспечение защиты медицинского персонала и пациентов лечебных учреждений Республики Крым, города Севастополя и Краснодарского края. "Средства будут направлены на приобретение изделий медицинского назначения, а также на обновление спецоборудования для обеспечения кислородной поддержки больных с коронавирусной инфекцией", - сказали журналистам в пресс-службе банка.
Волонтерский штаб в Севастополе предложил всем горожанам спеть гимн города, записать это на видео и прислать в штаб, где потом из роликов будет смонтирован единый клип. Видео стали приходить в тот же день, когда была объявлена акция: например, в числе исполнителей - заслуженная артистка РФ Ольга Панкратова.
В Крыму, несмотря на то, что из-за коронавируса и ограничительных мер открытие крупнейшего в Европе крымского сафари-парка перенесено на начало лета, жители полуострова помогают и зверям. "На благотворительном счету сегодня несколько миллионов рублей, перечисленных людьми. Это "ручеек помощи", который очень кстати сегодня, потому что у нас счета уже "голые" - пятый месяц закрыт парк львов "Тайган", - рассказал владелец парка Олег Зубков. Он также сообщил, что в понедельник здесь родились четыре амурских тигренка, а во вторник - карликовый осленок.
Подготовка к Пасхе
В православных храмах ЮФО к Пасхе не будут освящать куличи - это делается на хлебзаводах и в кондитерских, где их производят. Освященная по православному обряду праздничная выпечка уже поступает в продажу в сетевые магазины по всему Севастополю. Как отметили в пресс-службе городского правительства, "это позволит избежать массового скопления людей, а значит - и снизить угрозу COVID-19".
В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что к православному празднику на хлебокомбинате города освятят прямо на производстве около 130 тыс. испеченных пасхальных куличей. А 10 тыс. куличей уже отправили одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и ветеранам. Куличами угостили и сочинских медиков, а также представителей Роспотребнадзора, сотрудников правоохранительных органов и учителей.
Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль передал врачам инфекционной больницы и госпиталя, где лечат заразившихся коронавирусом, 500 куличей, приготовленных астраханскими пекарями.
На Кубани пасхальные службы пройдут на улицах возле храмов. Кроме того, трансляцию службы можно увидеть на местном телеканале. На время всенощной пасхальной службы все 44 храма Севастопольского благочиния будут открыты для прихожан, но на службах люди будут стоять на расстоянии не менее полутора метров. Часть людей смогут молиться в храмах, другие - на улице около них.