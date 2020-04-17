{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В епархии Москвы надеются, что верующие в канун Пасхи не придут в храмы освящать куличи

Все православные христиане могут освятить яства дома

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московское духовенство Русской православной церкви (РПЦ) надеется на то, что верующие последуют рекомендации оставаться дома во время пандемии коронавируса и не станут приходить в храмы для освящения куличей и пасх в канун Пасхи. Об этом рассказал ТАСС в пятницу председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Есть общая рекомендация всем оставаться дома и не приходить в храмы. Есть общая рекомендация о том, как нужно людям освящать куличи и пасхи дома, и эта рекомендация имеет отношение ко всем православным христианам. Мы очень надеемся на то, что люди завтра не придут в храмы и не будут просить освящать куличи и пасхи, не будут создавать каких-то сложных ситуаций", - сказал он ТАСС.

Волков отметил, что духовенство рассчитывает на понимание верующих. "Постольку поскольку нас и власти просят, и очень рассчитывают на то, что люди не будут создавать каких-то скоплений в храмах, и мы тоже на это очень рассчитываем", - добавил священник.

Александр Волков подчеркнул, что не может говорить о том, как канун Пасхи будет организован во всех московских храмах. Тем не менее, по словам иерея, в храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, в котором он является настоятелем, массового освящения куличей и пасх не состоится, а прихожане были заблаговременно проинформированы о том, как благословить яства в домашних условиях.

Ранее рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции опубликовала в своем канале в мессенджере Telegram информацию о том, что благословение куличей и пасх в условиях распространения коронавируса можно будет совершить в домашних условиях, трижды пропев тропарь Пасхи.

На эту тему
Пасха и пандемия: как безопасно отметить светлый праздник

В проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Согласно циркулярному письму управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованному официальным сайтом РПЦ, церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Дипломаты РФ запросили данные о коронавирусе в тюрьме, где содержат Ярошенко и Осипову
Ранее адвокат Ярошенко сообщал, что у его подзащитного "есть все симптомы, связанные с коронавирусом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС