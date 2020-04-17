В епархии Москвы надеются, что верующие в канун Пасхи не придут в храмы освящать куличи

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московское духовенство Русской православной церкви (РПЦ) надеется на то, что верующие последуют рекомендации оставаться дома во время пандемии коронавируса и не станут приходить в храмы для освящения куличей и пасх в канун Пасхи. Об этом рассказал ТАСС в пятницу председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

"Есть общая рекомендация всем оставаться дома и не приходить в храмы. Есть общая рекомендация о том, как нужно людям освящать куличи и пасхи дома, и эта рекомендация имеет отношение ко всем православным христианам. Мы очень надеемся на то, что люди завтра не придут в храмы и не будут просить освящать куличи и пасхи, не будут создавать каких-то сложных ситуаций", - сказал он ТАСС.

Волков отметил, что духовенство рассчитывает на понимание верующих. "Постольку поскольку нас и власти просят, и очень рассчитывают на то, что люди не будут создавать каких-то скоплений в храмах, и мы тоже на это очень рассчитываем", - добавил священник.

Александр Волков подчеркнул, что не может говорить о том, как канун Пасхи будет организован во всех московских храмах. Тем не менее, по словам иерея, в храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, в котором он является настоятелем, массового освящения куличей и пасх не состоится, а прихожане были заблаговременно проинформированы о том, как благословить яства в домашних условиях.

Ранее рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции опубликовала в своем канале в мессенджере Telegram информацию о том, что благословение куличей и пасх в условиях распространения коронавируса можно будет совершить в домашних условиях, трижды пропев тропарь Пасхи.