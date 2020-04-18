WSJ: нападки на Билла Гейтса активизировались после критики приостановки взносов США в ВОЗ

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Нападки в социальных сетях на американского предпринимателя и одного из основателей корпорации Microsoft Билла Гейтса приняли лавинообразный характер, после того как он в среду раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Университета города Клемсон (штат Южная Каролина).

Согласно исследователям из этого вуза, за сутки после заявления Гейтса на его странице в Twitter другие пользователи, в основном из числа сторонников Трампа, упомянули предпринимателя в своих постах более 270 тыс. раз. Это в 30 раз больше обычного. Аналогичное заявление основателя Microsoft в Instagram вызвало размещение 45 тыс. комментариев пользователей в течение 24 часов. Показатель увеличился в пятницу до свыше чем 225 тыс. комментариев.

Согласно публикации, львиная доля записей носит резко критический по отношению к Гейтсу тон. Как напоминает газета, один из богатейших людей на планете давно уже стал мишенью для критики и для нападок в интернете. Чаще всего предпринимателя упрекают в преступлениях против человечности и в причастности к различного рода теориям заговоров, касающимся ВОЗ, провоцирования бесплодия под видом вакцинации и имплантирования людям микрочипов.

Во вторник Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

"Приостановка финансирования ВОЗ во время мирового кризиса в области здравоохранения настолько опасна, насколько это звучит. Организации удается замедлить распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, и, если их работа остановится, никакая другая организация не сможет заменить их", - указал в свою очередь бизнесмен в Twitter.

Благотворительный фонд Гейтса и его супруги Мелинды в четверг объявил о выделении дополнительно $150 млн на противодействие распространению заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Часть средств решено израсходовать на базовое медицинское обслуживание в странах Африки и Южной Азии. Часть пожертвований будет выделена на финансирование моделирования в лабораторных условиях вариантов распространения коронавируса, разработки эффективных методов его диагностики и технической поддержки.