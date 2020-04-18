Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. /ТАСС/. Делегация Фонда Андрея Первозванного в субботу вылетела спецбортом из Тель-Авива в Москву. На борту самолета в специальной капсуле находится Благодатный огонь, его планируется привезти к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя, сообщил ТАСС один из членов делегации.

В этом году в связи с пандемией коронавируса схождение огня произошло с ограниченным количеством священнослужителей и при отсутствии паломников, которые традиционно приезжают из многих стран. После схождения представители Греческой православной церкви доставили огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получили представители посольств и другие уполномоченные лица. После чего делегации доставили огонь из Иерусалима в аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива, где его передали представителям соответствующих стран.

Делегация фонда Андрея Первозванного прибыла в Израиль в субботу по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж доставит его в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.