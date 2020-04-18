Два вывозных рейса из Антальи в регионы России запланированы на 21 апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вывозные рейсы "Уральских авиалиний" для возвращения граждан РФ на родину из Антальи (Турция) в Екатеринбург и Казань запланированы на 21 апреля. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи России.

"Вылет рейса № SVR3766 Анталья - Екатеринбург запланирован на 21 апреля 2020 в 13:00 (местное время), - указано в сообщении. - Вылет рейса № SVR363 Анталья - Казань запланирован на 21 апреля 2020 в 14:00 (местное время)".

Перелет в Екатеринбург возможен только для граждан РФ, которые живут в Уральском федеральном округе, в Казань - для тех, кто живет в Приволжском федеральном округе.

"Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - добавили в Минкомсвязи.

Ранее Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля. В него вошли рейсы из Таиланда, Японии и Индии.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".