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Кабмин выделил более 270 млн рублей на закупку препарата "Онкаспар" для детей

Средства выделили на закупку 1,5 тыс. упаковок лекарства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 270 млн рублей в 2020 году на закупку 1,5 тыс. упаковок лекарственного препарата "Онкаспар" для детей с особо тяжелой патологией. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.

"В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжелой патологией выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 273520 тыс. рублей на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия "Московский эндокринный завод" на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата пэгаспаргаза (торговое наименование "Онкаспар") в объеме 1500 упаковок", - говорится в сообщении.

Также в соответствии с распоряжением Минздрав в срок до пяти дней после получения заявления от предприятия должен обеспечить выдачу разрешительного документа на ввоз препарата в Россию. Мониторинг эффективности и безопасности использования лекарства поручено осуществлять Росздравнадзору.

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Россия
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