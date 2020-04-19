Сервис Яндекс.Лавка будет доставлять москвичам на дом транспортные карты "Тройка"

"В связи с вчерашними нововведениями для удобства пассажиров мы договорились с "Яндексом" о доставке карт "Тройка" на дом. Залоговая стоимость "Тройки" не изменится (50 рублей), а заказать карту можно будет в Яндекс.Лавке. Минимальный номинал представленных "Троек" - 50 рублей (то есть общая стоимость карты - 100 рублей). О подробностях сообщим в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.