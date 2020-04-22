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ВЦИОМ: почти 70% россиян приняли бы участие в голосовании по конституции 22 апреля

Голосование было решено перенести в связи с пандемией коронавируса, новая дата его проведения будет определена отдельным указом президента
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Почти 70% граждан РФ приняли бы участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, если бы оно состоялось 22 апреля, как планировалось изначально. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно представленным данным, 17 апреля 47% респондентов заявили, что точно пришли бы на голосование по поправкам. Еще 19%, скорее всего, поступили бы также. 19% респондентов планировали принять решение ближе к голосованию, 9% участвовать в нем точно не собирались, еще 6%, скорее всего, не пришли бы на участки. Затруднились с ответом только 2% опрошенных.

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По сравнению с данными опроса за 11 марта число граждан РФ, точно решивших принять участие в голосовании, выросло с 45% до 47%, тогда как тех, кто сомневался в этом, стало меньше - 19% (в марте 24%).

Согласно итогам опроса, 50% от общего числа респондентов, скорее всего, поддержали бы поправки к конституции. Против проголосовали бы 26%. Не пошли бы голосовать или затруднились с ответом 24% опрошенных.

Эксперты ВЦИОМ, исходя из полученных данных, полагают, что "если бы голосование по поправкам к конституции состоялось в ближайшие дни, в нем приняли бы участие 52-54% имеющих право голоса". "За поправки проголосовали бы 67-68%", - говорится в сообщении на сайте центра. Эксперты считают, что против изменений выступили бы 27-30% избирателей, еще 3-5% испортили бы бюллетень.

Отложенное голосование

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести голосование, новая дата будет определена отдельным указом президента.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 апреля по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
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