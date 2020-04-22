Минздрав: все медучреждения должны иметь план действий при выявлении коронавируса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Все медицинские организации России вне зависимости от специализации должны иметь план мероприятий на случай выявления коронавируса в учреждении. Об этом заявила в среду журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова.

"Хотелось бы обратить особое внимание, в целях обеспечения готовности к проведению противоэпидемических мероприятий в случае завоза и распространения коронавирусной инфекции медорганизациям необходимо обязательно иметь оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий. И руководители медицинских организаций кроме обязательств по обеспечению безопасности должны в полном объеме обеспечивать медицинского работника средствами индивидуальной защиты", - сказала она.

Малинникова отметила, что для обеспечения безопасности у входа в каждую медицинскую организацию должен быть организован медицинский пост, где у всех будут проверять температуру, оценивать состояние здоровья и расспрашивать о контактах с заразившимися. "Медицинские работники должны регулярно (не менее раза в неделю) проходить тестирование на коронавирус, даже если у работника нет никаких симптомов. При выявлении любых симптомов ОРВИ тестирование такого работника должно быть организовано немедленно. При этом сам медработник должен быть отстранен от работы с пациентами, помещен на карантин и изолирован", - добавила она.

Кроме того, медработники должны минимизировать контакты вне медицинских учреждений, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также учреждения должны иметь весь необходимый запас средств индивидуальной защиты. "Особое внимание мы уделяем тому, что медицинский работник должен сам оценить готовность. В случае, если что-то не так, необходимо внести какие-то изменения во внутренний процесс организации своей работы. Для нас сохранение медицинского персонала - сохранение наших пациентов, наших врачей. Это стабильная работа всей медицинской службы", - заключила эксперт Минздрава.