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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Петербурга поручил обеспечить отсрочку для храмов по выплатам за коммунальные услуги

Александр Беглов также обратился к бизнесу с просьбой по возможности оказывать помощь религиозным организациям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главам районных администраций обеспечить для храмов основных конфессий возможность отсрочки выплат за коммунальные услуги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы города, опубликованном по итогам телефонного разговора Беглова с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

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"В период действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Александр Беглов и митрополит Варсонофий обсудили вопросы содержания храмов. Митрополит обратился с просьбой об отсрочке выплат за коммунальные услуги. Александр Беглов сообщил, что он поручил главам районных администраций Санкт-Петербурга проработать вопрос с энергоснабжающими и коммунальными организациями города и обеспечить возможность отсрочки платежей для храмов основных конфессий", - говорится в сообщении.

Губернатор также обратился к бизнесу с просьбой по возможности оказывать помощь религиозным организациям в сложившейся ситуации. "В дни, когда верующие не могут посещать храмы, религиозные организации испытывают трудности с поступлением средств, которые идут, в том числе, на оплату коммунальных платежей и охрану", - привели в пресс-службе слова Беглова.

Беглов также поблагодарил митрополита Варсонофия и священнослужителей Санкт-Петербургской митрополии за взаимодействие в период сложной эпидемической ситуации, добавили в Смольном. 22 апреля на сайте митрополии было опубликовано обращение архиерея к духовенству и прихожанам о том, чтобы продлить срок служения в храмах без прихожан до Радоницы - праздника первого после Пасхи поминовения усопших, которое отмечается в этом году 28 апреля. В закрытом режиме богослужения в приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии проводятся с 14 апреля.

В Смольном напомнили, что в соответствии с ранее изданным предписаниями главного санитарного врача Санкт-Петербурга в городе ввели ограничения на посещение горожанами храмов всех конфессий, и они также коснулись кладбищ. Исключение составляют случаи обращения за оформлением услуг по погребению.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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