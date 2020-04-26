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Пандемия коронавируса нового типа

NYT: поставки противомалярийного препарата аптекам США возросли в 46 раз

Ранее американский лидер Дональд Трамп одобрительно высказался насчет применения гидроксихлорохина для лечения заразившихся коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Поставки в американские аптеки гидроксихлорохина увеличились в 46 раз после того, как президент США Дональд Трамп одобрительно высказался в отношении применения этого противомалярийного препарата для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии газета The New York Times.

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Издание представило собственные выкладки, основанные на анализе колебания поставок гидроксихлорохина в аптеки страны на следующий день после того, как Трамп на пресс-конференции 19 марта впервые упомянул данный препарат, эффективность которого при коронавирусе не доказана. Данный показатель вырос в более чем 46 раз по сравнению с нормой в обычный будний день, уточняет газета. Она обращает внимание на то, что аптеки оформляли заказы на основе рецептов ревматологов, кардиологов, дерматологов, психиатров и даже подиатров - врачей, занимающихся лечением стопы и голени.

Позднее ажиотаж улегся. В апреле объем поставок данного препарата в американские аптеки превышал суточную норму в шесть раз, подсчитала газета.

Ранее Трамп активно высказывался в поддержку противомалярийного препарата гидроксихлорохин. В начале апреля он сообщил, что США запасли более 29 млн доз гидроксихлорохина для апробирования в целях борьбы с новым коронавирусом. Противники президента обвиняют его в попытках протолкнуть средство, эффективность и безопасность которого при лечении коронавируса пока не доказаны.

Во вторник агентство Associated Press сообщило, что результаты применения гидроксихлорохина для лечения заразившихся коронавирусом демонстрируют его неэффективность. К такому заключению пришла группа американских исследователей, которые ознакомились с историей болезни 368 инфицированных. Агентство отметило, что эти выводы к настоящему моменту не были изучены независимыми экспертами и не были опубликованы в медицинских изданиях. По словам исследователей, результаты их работы демонстрируют необходимость проведения клинических испытаний, а также тщательного изучения их результатов независимыми экспертами перед тем, как препарат будет одобрен для лечения инфицированных пациентов.

Бывший директор Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) при Минздраве США Рик Брайт заявил в среду, что был снят со своей должности по политическим соображениям. По словам Брайта, он, помимо прочего, выступал против "финансирования потенциально опасных препаратов, продвигаемых теми, у кого есть политические связи". Речь шла в том числе о хлорохине и гидроксихлорохине.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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