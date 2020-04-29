В Марий Эл с 4 мая заработают парикмахерские

ТАСС, 29 апреля. Власти Республики Марий Эл расширили перечень организаций, которым разрешается возобновить работу с 4 мая. В него вошли предприятия, которые оказывают услуги химчистки, ремонта обуви и одежды, парикмахерские услуги, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Изменения касаются организаций, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения IТ-инфраструктуры, предприятий, оказывающих услуги по изготовлению и реализации очков и контактных линз, предоставляющих бытовые услуги, включая ремонт обуви и одежды, услуги химчистки, парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники, изготовление фото для документов, клининговые организации и другие", - говорится в сообщении.

При этом, согласно постановлению, юридическим лицам нужно создать специальные условия при оказании услуг - предусмотреть возможность предварительной записи, обеспечить нахождение в зале обслуживания не более одного посетителя и исключить использование залов ожидания и очередей.

Для остальных организаций и индивидуальных предпринимателей период по 11 мая объявлен нерабочим с сохранением заработной платы. Продолжают свою работу органы власти, медицинские учреждение, аптечные пункты, организации, обеспечивающие население продуктами питания, выполняющие неотложные работы.

В республике зарегистрировано 535 случаев заражения, 274 человека выздоровели. Два пациента умерли.