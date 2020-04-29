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Косачев прокомментировал идею штрафовать россиян, не вставших на консульский учет

Глава комитета Совета Федерации по международным делам предложил в первую очередь оказывать помощь тем россиянам из находящихся за рубежом, которые встали на учет

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предлагает оказывать помощь в первоочередном порядке тем россиянам из находящихся за рубежом, которые встали на консульский учет.

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Так он прокомментировал предложение своего коллеги Владимира Джабарова, который в ходе заседания комитета в среду предложил штрафовать россиян, не вставших на консульский учет за рубежом.

"А я бы, поддерживая [предложение Джабарова] по существу - это правильно - поступил несколько иначе на практике. Дело не в штрафах, на мой взгляд, не в наказании, а в выборе. Пусть возникнет правило, когда помощь российскими дипломатическими и консульскими сотрудниками согражданам за рубежом в принципе, всегда и неизменно, оказывается в первую очередь и преимущественно стоящим на учете. Что называется, без очереди, а остальные - в очередь. Вы же сами так для себя решили", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Россия своих граждан не бросает, но при этом каждый россиянин сам для себя выбирает, бросить или не бросить ему свою страну "со всеми вытекающими из этого последствиями". "Честно. Порядочно. Открыто", - уверен сенатор.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
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