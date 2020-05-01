В психоневрологическом интернате Саратовской области 30 человек заразились коронавирусом

ТАСС, 1 мая. Случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области. В общей сложности инфицированы 30 человек, сообщил в пятницу региональный оперштаб.

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Как уточнили в оперштабе, всего за последние сутки в регионе зафиксировано 49 новых случаев заражения.

"Основное количество заболевших - 30 человек - Вольский район, ПНИ (психоневрологический интернат), из них у 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

Всего в Саратовской области коронавирус выявили у 487 жителей, 73 человека выздоровели.