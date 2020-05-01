Режим обсервации в Крыму для прибывших в регион ослабляться не будет

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Режим обсервации для прибывших в Крым из других регионов России или с территории Украины ослабляться не будет, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя появившиеся обращения в социальных сетях.

Власти Крыма продлили действующий в республике режим повышенной готовности из-за пандемии до конца майских праздников, а также обязали всех приезжающих из других регионов, а также из-за рубежа, обеспечить изоляцию в обсерваторах на 14 дней. В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности.

"Были вопросы [в соцсетях] об изменении обязательной обсервации граждан, прибывших с территории Украины. Нет, не будет изменения условий. Не будет такой возможности. С точки изменения правил содержания тех, кто прибывает сегодня из других регионов РФ, были за границей, правила не изменятся", - сказал Аксенов в пятницу на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

С 9 апреля все прибывающие в Крым из других регионов России должны были самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они будут отправляться в обсерватор. 20 апреля Аксенов попросил жителей регионов воздержаться от поездок на полуостров из-за ситуации с коронавирусом.

В Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1 882 человека, под динамическим наблюдением на дому - 979 человек, в стационарах - 116, изолировано в обсерваторы - 787 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 100 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 человек.