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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Белоруссии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Ранее глава правительства России сообщил, что у него обнаружили коронавирус

МИНСК, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления своему российскому коллеге Михаилу Мишустину. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь главы правительства Белоруссии Александра Исаева со ссылкой на послание Румаса в адрес Мишустина.

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"Убежден, что вы с легкостью пройдете это испытание и вернетесь к привычной жизни в ближайшее время. Сил, здоровья и терпения", - отметил глава правительства Белоруссии.

Ранее в четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияРумас, Сергей НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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