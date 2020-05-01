Премьер Белоруссии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

МИНСК, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления своему российскому коллеге Михаилу Мишустину. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь главы правительства Белоруссии Александра Исаева со ссылкой на послание Румаса в адрес Мишустина.

"Убежден, что вы с легкостью пройдете это испытание и вернетесь к привычной жизни в ближайшее время. Сил, здоровья и терпения", - отметил глава правительства Белоруссии.

Ранее в четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.