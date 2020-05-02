В Москве число вылечившихся пациентов с коронавирусом выросло до 6374

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Число вылечившихся больных с коронавирусом достигло в Москве 6 374, за сутки выздоровели 608 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6 374", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в каждом случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Заммэра также рекомендовала не заниматься самолечение.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.