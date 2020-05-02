{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве число вылечившихся пациентов с коронавирусом выросло до 6374

За сутки в столице вылечились 608 человек

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Число вылечившихся больных с коронавирусом достигло в Москве 6 374, за сутки выздоровели 608 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

"Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6 374", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в каждом случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Заммэра также рекомендовала не заниматься самолечение.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Забайкалье ввели обязательный масочный и пропускной режим
В регионе зафиксировали 167 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС