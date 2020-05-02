{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: россияне после снятия ограничений больше всего хотят прогуляться по городу

Четверть опрошенных мечтает поскорее обнять родных и друзей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Большинство россиян после снятия ограничений в первую очередь планирует прогуляться по городу, а также обнять родных и друзей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного командой стопкоронавирус.рф.

На эту тему
Время быть лучше: как волонтеры помогают нам пережить пандемию

Участникам исследования задали вопрос, что они сделают в первую очередь после снятия ограничений. "Лидирующую позицию заняли прогулки по городу (29-42% опрошенных), на втором месте объятия с родными и друзьями (25-26%). От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, а от 6 до 9% - пойти в ресторан или кафе", - говорится в итогах опроса.

Отправиться в кино, театр или музей планируют 5-6% опрошенных. "Еще 3-4% хотят нарядиться и пойти "в люди", а от 2% до 5% - посетить салон красоты", - добавляют авторы исследования.

Опрос проводился 1-2 мая в каналах стопкоронавирус.рф в Viber, Telegram, ICQ, "Вконтакте". Всего проголосовали более 126,2 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Перми для преподавателей создали онлайн-конструктор интерактивных заданий
Бесплатным сервисом "Удоба" уже начали пользоваться порядка 300 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС