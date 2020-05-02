Опрос: россияне после снятия ограничений больше всего хотят прогуляться по городу

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Большинство россиян после снятия ограничений в первую очередь планирует прогуляться по городу, а также обнять родных и друзей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного командой стопкоронавирус.рф.

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Участникам исследования задали вопрос, что они сделают в первую очередь после снятия ограничений. "Лидирующую позицию заняли прогулки по городу (29-42% опрошенных), на втором месте объятия с родными и друзьями (25-26%). От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, а от 6 до 9% - пойти в ресторан или кафе", - говорится в итогах опроса.

Отправиться в кино, театр или музей планируют 5-6% опрошенных. "Еще 3-4% хотят нарядиться и пойти "в люди", а от 2% до 5% - посетить салон красоты", - добавляют авторы исследования.

Опрос проводился 1-2 мая в каналах стопкоронавирус.рф в Viber, Telegram, ICQ, "Вконтакте". Всего проголосовали более 126,2 тыс. человек.