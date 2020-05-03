{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Россия обошла Францию по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом

По последним данным, в России инфицированы 134 686 человек, тогда как во Франции - 130 979

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия в воскресенье обошла Францию по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом и вышла на шестое место в мире, следует из данных властей двух стран.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По последней информации федерального оперативного штаба, число заразившихся в РФ возросло на 10 633, до 134 686.

Во Франции власти подтвердили 130 979 случаев заражения. Вместе с тем в статистике, которую приводит агентство France Presse, учитываются и другие случаи, которые не входят в официальные данные. По данным агентства, в республике зарегистрировано более 168 тыс. инфицированных с начала вспышки.

Теги
РоссияФранцияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 7 тыс.
За прошедшие сутки выздоровели 655 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС