Коронавирус подтвердился у двух сотрудников предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти

САМАРА, 3 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" выявляет контактных лиц двух сотрудников предприятия, у которых подтвердился коронавирус. Об этом говорится в сообщении профсоюзной организации предприятия, размещенной в воскресенье в социальной сети "ВКонтакте".

На заводе увеличилось количество зараженных до двух человек. Это сотрудники службы цепочек поставок (логистика) и прессового производства. В настоящее время компания совместно с медиками и Роспотребнадзором проводит анализ их близкого круга контактов для обязательной изоляции", - отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что по состоянию на 3 мая в Тольятти количество инфицированных составляет 155 человек. "Количество ВАЗовцев, находящихся в изоляции на карантине - 11 (из них 1 в Москве)", - отмечается в сообщении.

Профсоюзная организация также напоминает сотрудникам о необходимости исключить поездки в другие регионы. "Вне зависимости от состояния вашего здоровья при поступлении достоверной информации о поездке в другой регион компания будет настаивать на вашей самоизоляции на срок 14 дней за счет накопленных дней отпуска или за ваш счет. Таковы правила, действующие в Самарской области", - говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.