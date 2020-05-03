Еще 35 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Еще 35 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Всего в столице умерли 764 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом нового типа в Москве достигло 764.

В штабе напомнили, что до 11 мая включительно все москвичи обязаны соблюдать режим всеобщей самоизоляции. "Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, вызовите врача на дом", - добавили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.