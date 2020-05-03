{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Еще 35 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Всего в столице умерло 764 инфицированных
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Еще 35 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Всего в столице умерли 764 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

На эту тему
Режим самоизоляции в Москве. Ответы на основные вопросы

"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом нового типа в Москве достигло 764.

В штабе напомнили, что до 11 мая включительно все москвичи обязаны соблюдать режим всеобщей самоизоляции. "Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, вызовите врача на дом", - добавили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Коми выдали около тысячи единиц техники семьям и педагогам для дистанционного обучения
Глава региона Владимир Уйба также сообщил, что учебный год для младшеклассников республики закончится 22-23 мая, а для учеников средних и старших классов - 29-30 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС