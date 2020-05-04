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Четыре самолета и шесть наземных систем ведут поиск потерявшего управление дрона в Латвии

Из-за потерявшего управление беспилотника закрыто воздушное пространство международного аэропорта Риги

РИГА, 4 мая. /ТАСС/. Четыре самолета и шесть размещенных на земле поисковых систем ведут поиск потерявшего управление беспилотника в Латвии, из-за которого закрыто воздушное пространство международного аэропорта Риги. Об этом сообщает в понедельник Агентство гражданской авиации республики.

"И сегодня нет информации о возможном местонахождении дрона. Сегодня поиск с воздуха продолжают вести три частных самолета и с 09:00 (время совпадает с мск) это делает самолет Национальных вооруженных сил Латвии Ан-2, который продолжит поиск в течение всего дня", - указывает ведомство в своем Twitter.

"Владелец дрона разместил на земле шесть поисковых систем с целью перехватить управление дроном, если он будет замечен. Одновременно будет анализироваться полученная из всех источников в течение последних двух дней информация, чтобы определить возможный сценарий передвижения дрона и дальнейшие действия", - отмечает агентство.

Ведомство также подчеркивает, что в течение двух дней было получено несколько сообщений от местных жителей, предположительно видевших пропавший беспилотник, однако они не подтвердились.

2 мая в Латвии во время тестового полета по техническим причинам отключилась система управления беспилотником, который принадлежит местной компании по производству дронов UAV Factory. В результате беспилотник, скорость полета которого составляет примерно 70 км в час, улетел в неизвестном направлении, а его поиски продолжаются до сих пор. Размеры летательного аппарата составляют 5,5 метра на 3,5 метра, вес - 26 кг. Это первый такого рода инцидент в республике, его причины будут выяснены в ходе расследования.

Как сообщил министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс, в воскресенье из-за пропавшего дрона было закрыто воздушное пространство международного аэропорта Риги. В частности, самолету авиакомпании SmartLynx, следовавшему по маршруту Урумчи - Рига, пришлось приземлиться в Таллине.

Теги
Латвия
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