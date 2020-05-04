В Петербурге проверят видео с приготовлением шашлыков на Сенной площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку после размещения в интернете видео, на котором трое молодых людей жарят шашлыки на Сенной площади в центре Петербурга.

"Полиция проводит проверку по факту опубликованного видео", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В понедельник Telegram-канал Life Shot опубликовал видео, на котором два молодых человека и девушка жарят шашлыки на Сенной площади.

Накануне сообщалось, что сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге пресекли встречу стритрейсеров, которые устроили заезд в центре города. Помимо правил дорожного движения, они нарушили установленные в Петербурге ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса, им грозят штрафы. До этого комитет по законности и правопорядку Санкт-Петербурга сообщал, что даст правовую оценку масштабной вечеринке, которую устроили рядом со стадионом "Газпром-Арена" в ночь на 2 мая.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов, парков, спортивных и детских площадок.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 346 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1197 человек, умерли 37.