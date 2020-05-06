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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что введение в США санитарных норм обострило проблему наркомании

Президент США подчеркнул, что эти меры следует отменить как можно скорее

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Введение в США санитарных мер из-за распространения нового коронавируса усугубило в стране проблему наркомании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистам американского телеканала ABC, которое частично вышло в эфир во вторник.

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Американскому лидеру был задан вопрос о том, вероятно ли, что после отмены указанных ограничений в США могут иметь место летальные исходы вследствие заражения вирусом, которых можно было бы избежать. "Возможно, что некоторые будут, поскольку люди не будут заперты в квартирах или домах, - ответил Трамп. - Но мы будем выполнять нормы социального дистанцирования".

Он подчеркнул, что меры все равно следует отменить как можно скорее. "Люди и так умирают, - сказал он. - Что произошло с наркоманией? Она растет. Если вы обратите внимание на самоубийства... Посмотрите, что происходит. Люди теряют работу". "Мы должны вернуть им ее. Именно это мы и делам", - добавил американский лидер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 70,6 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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