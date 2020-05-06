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Пандемия коронавируса нового типа

В Вологодской области готовы ввести обязательное ношение перчаток для жителей

С 1 мая в регионе ввели масочный режим

ВОЛОГДА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области готовы, помимо масочного режима, ввести и обязательное ношение перчаток в общественных местах, если поступит такая рекомендация от эпидемиологов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в среду губернатор области Олег Кувшинников.

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"С 1 мая мы ввели масочный режим - ношение масок обязательно в общественных местах. Многие регионы пошли дальше - ввели обязательное ношение перчаток. Если поступит такая рекомендация от эпидемиологов, мы это введем, особенно это важно при посещении магазинов, где продукты питания выложены в открытом доступе на полках. Последние четверо суток темпы прироста зараженных - 2-3%, если бы мы меры не ввели, непонятно что получили бы. Уважаемые вологжане, впереди 9 Мая, давайте мы выдержим этот режим, иначе будет всплеск заболеваемости", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

С 29 апреля въезд на территорию области для иногородних возможен только по электронным пропускам и лишь для проезда к близким родственникам, в служебную командировку или к объекту, находящемуся в собственности или в пользовании. За разрешением для въезда в область обратилось порядка 6,5 тыс. граждан из других регионов, большинство из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области. Тестирование прибывающих в область на контрольно-пропускных пунктах показывает, что до 40% из них являются бессимптомными носителями коронавируса, сообщил губернатор.

"Уважаемые вологжане, нам необходимо с вами выдержать режим самоизоляции в эти праздничные дни. У нас на территории более 5 тыс. иногородних. Завтра мы постараемся поэтапно приступить к снятию ограничений, но только в том случае, если прирост [зараженных] будет менее 5%. Если будет по 30%, как в других регионах, нам нужно не снимать ограничения, а ужесточать их", - подытожил Кувшинников.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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