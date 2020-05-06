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Пандемия коронавируса нового типа

План смягчения ограничительных мер в Карелии подготовят к 11 мая

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что рассчитывает на дисциплинированность и ответственность жителей

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Карелии сформируют план постепенного снятии ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, к 11 мая. Об этом в среду сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

"К 11 мая мы представим план поэтапного снятия в Карелии ограничительных мер", - говорится в сообщении.

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В создании плана по выходу из условий карантина, в которых регион живет с марта 2020 года, правительство республики будет опираться на рекомендации Роспотребнадзора, о которых сегодня во время совещания губернаторов с президентом страны Владимиром Путиным сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. В то же время учитываться будет и эпидемическая ситуация в Карелии, отметил Парфенчиков.

C 10 мая в десяти городах республики вводится масочный режим при посещении общественных мест, а с 7 мая начнут действовать послабления режима полной самоизоляции. С завтрашнего дня жителям Карелии разрешено выезжать на прогулки за город, в населенные пункты до тысячи человек или гулять по дачным кооперативам. При этом люди должны соблюдать социальную дистанцию.

"Я очень рассчитываю на дисциплинированность и ответственность жителей Карелии. Так как при поэтапных послаблениях ограничений главная задача остается прежней - не допустить скачка заболеваемости", - подчеркнул Парфенчиков.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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