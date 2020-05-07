Посольство России заявило о преследованиях организаторов акции "Бессмертный полк" в Литве

ВИЛЬНЮС, 7 мая. /ТАСС/. Организаторы акции "Бессмертный полк" подвергаются властями Литвы политическим преследованиям. Об этом заявил в четверг в интервью русскоязычному еженедельнику "Обзор" посол России в республике Александр Удальцов.

"Иначе как политическим преследованием такую порочную практику назвать нельзя", - подчеркнул он.

В начале марта в Вильнюсе был проведен обыск дома у Татьяны Афанасьевой-Коломиец, которая является одним из организаторов акции "Бессмертный полк". В Клайпеде тогда же задержали, а затем арестовали на три месяца одного из организаторов празднования Дня Победы и Дня освобождения города Алексея Грейчюса, руководителя организации русскоязычной молодежи "Ювенис". Он до сих пор находится под стражей. "Такая провокационная деятельность литовских властей не может остаться без последствий", - подчеркнул посол.

Как отметил дипломат, в последнее время Департамент государственной безопасности Литвы "перешел к открытой травле активистов из числа российских соотечественников и инакомыслящих". "Право на собственное мнение, жизненную позицию, свободу мысли и совести становится в Литве редкой привилегией", - сказал Удальцов.