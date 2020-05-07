В Минобрнауки сообщили о дефиците кадров в здравоохранении

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Дефицит кадров в России на фоне пандемии коронавируса наблюдается в здравоохранении и сфере IT-технологий. Информация об этом опубликована в четверг в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минобрнауки РФ.

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"Эти данные ведомство [Министерство науки и высшего образования России] намерено учитывать в дальнейшем при планировании объемов и структуры контрольных цифр приема, чтобы избежать дефицита кадров", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители министерства также отметили, что опыт перехода на дистанционное обучение показал невозможность полной замены очных форм преподавания.

"Заменить живое общение с преподавателем сложно, однако каким-то дисциплинам перейти на дистанционный формат возможно. Но такие области как искусство и культура, физическая культура не позволяют обойтись без живого контакта", - сообщили в Минобрнауки.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.