Источник: угрозы жизни двух пострадавших при жесткой посадке Ми-35 в Крыму нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-35 в Джанкое находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах Крыма.

Источник ранее в четверг сообщил, что один из трех пострадавших умер в больнице. Еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй - в отделении травматологии.

"Угрозы жизни нет. Один умер еще в приемном покое, двое стабильны, лечатся. Переводить [в Симферополь] не будут", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что прибывшие из Симферополя специалисты обследовали пострадавших и дали рекомендации по их лечению.

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму во время планового полета, три человека пострадали, сообщили ранее в четверг в пресс-службе Южного военного округа. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. К месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.