{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Путин: у России нет и не может быть никакого чувства вины по поводу Второй мировой

Президент подчеркнул, что Советский Союз положил на алтарь Победы 27 млн жизней своих граждан

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Нет оправдания тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за Вторую мировую войну на Советский Союз, который потерял в ней 27 млн жизней своих граждан.

На эту тему
Таким День Победы не был никогда: как отметить праздник без парада и прогулок по Москве

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Война за память" на телеканале "Россия-1".

"Нет у нас и не может быть никакого чувства вины", - сказал Путин. Он отметил, что Советский Союз положил на алтарь Победы 27 млн жизней своих граждан. "Поэтому нет и не может быть оправдания тем, кто пытается историю переписать", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Володин назвал обоснованными ограничительные меры в Москве в связи с коронавирусом
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край приняли на себя "самую большую нагрузку" в вопросе борьбы с пандемией, отметил спикер Госдумы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС