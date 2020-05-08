Таким День Победы не был никогда: как отметить праздник без парада и прогулок по Москве

Увидеть хроники самого знаменитого парада

9 мая можно будет увидеть знаменитый, первый после окончания Великой Отечественной войны парад на Красной площади: к 75-й годовщине редакция телеканала "Победа" совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов оцифровала 1,5 тыс. м кинопленки, отснятые 24 июня 1945 года.

"В тот день на Красной площади работали десятки групп лучших кинооператоров, но лишь небольшая часть отснятого материала стала доступна зрителям, — рассказали ТАСС в пресс-службе канала. — Остальные документальные кадры находились в спецхране. Теперь же удалось восстановить все минута за минутой. По сути, это была первая масштабная событийная видеосъемка в истории нашей страны". Трансляция уникальной записи начнется после обращения президента России.

Посмотреть авиапарад

Возможно — даже с собственного балкона. Точно — по телевизору. Авиационный парад пройдет в Москве, Петербурге, Твери, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Севастополе, Керчи, Екатеринбурге, Владивостоке, Мурманске, Калининграде. Больше всего техники появится в столице: в небо поднимутся 75 самолетов и вертолетов.

Принять участие в акции "Бессмертный полк"

В этом году шествие с портретами участников Великой Отечественной войны, как и парад, перенесено из-за сложной эпидемиологической обстановки. Но 9 мая оно состоится в онлайн-формате. Чтобы принять участие в шествии, нужно заполнить анкету и загрузить фотографию ветерана на сайте 2020.polkrf.ru. Заполнив анкету, пользователь получит фотоколлаж, которым сможет делиться в соцсетях. Транслировать онлайн-шествие будут различные медиаплощадки страны и сайт "Бессмертного полка России".

Увидеть уникальные снимки победной Москвы из архива ТАСС

Архивные фотографии, эксклюзивно предоставленные ТАСС для проекта #Москвастобой, запечатлели главные события весны и лета 1945 года. В онлайн-галерее — работы прославленных фотографов: Евгения Халдея, который прошел всю войну от Мурманска до Берлина, его снимки были представлены как обвинительные документы на Нюрнбергском трибунале; Николая Ситникова, воевавшего в партизанском отряде под Москвой; специального фотокорреспондента ТАСС на Северном и Черноморском флотах Вадима Ковригина; участника сражения под Москвой Федора Кислова, снимавшего танковую битву на Курской дуге и дошедшего до Берлина.

Побывать на онлайн-выставке "Лица войны" в "Зарядье"

К 75-летию Победы московский парк "Зарядье" подготовил выставку "Лица войны" о жизни трех поколений московских художников, актеров, поэтов, которые увидели и пережили Великую Отечественную войну. 9 мая в 12:00 выставка откроется онлайн с видеоэкскурсии: на ней зритель сможет рассмотреть каждую работу. Премьера состоится в аккаунтах парка в социальных сетях.

Посмотреть любимые фильмы о войне

Весь день по федеральным телеканалам будут показывать советские и российские фильмы о Великой Отечественной войне: "Офицеры", "Белорусский вокзал", "В бой идут одни старики", "Т-34", третий сезон сериала "Диверсант" "Диверсант. Крым" и другие.

"ВКонтакте" в День Победы запустит 14-часовой марафон советских фильмов о войне: пользователи смогут посмотреть "Судьбу человека", "Иваново детство", "Они сражались за Родину", "Белый тигр", "Летят журавли", "Восхождение" и другие картины. Трансляции начнутся 9 мая в 9:00 мск в сообществе "Официальные страницы", пользователи "ВКонтакте" смогут присоединиться к марафону бесплатно.

В мини-приложении "Дома посмотрю" будут доступны концерты, лекции и другие трансляции, посвященные Дню Победы.

Посмотреть праздничный концерт

Услышать песни и стихи военных лет в исполнении известных артистов можно будет на телеканалах НТВ, "Победа", "Первый канал", "Мир", "Муз-ТВ" и других.

Принять участие в акции "Окна Победы"

С 1 по 9 мая жители России могут принять участие в акции "Окна Победы" и украсить свои окна георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. Скачать трафареты можно на сайте год2020.рф.

Спеть "День Победы" со своего балкона

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян присоединиться 9 мая к акции — выйти на балконы с портретами участников Великой Отечественной войны и исполнить песню "День Победы" сразу после всеобщей минуты молчания в 19:00.

Посмотреть праздничный салют

Праздник Победы немыслим без салюта — и в этом году его проведут несмотря на карантин. В столице запустят 12 тыс. фейерверков с 15 площадок, вот только зрителям придется смотреть на него из окон своих квартир или по телевизору. Салют начнется в 22:00 по Москве.